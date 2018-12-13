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13декабря
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сегодня, 12:16 0

На Украине запретили читать Донцову

На Украине запретили читать Донцову
Фото: instagram.com

Список запрещенных книг на Украине расширился еще на 26 позиций. В него попали детективы Дарьи Донцовой и детские произведения, в которых обнаружили признаки пропаганды российских силовых структур.

Под запретом также оказались произведения Андрея Максимова, Анны и Сергея Литвиновых, Игоря Осипова и Александра Шевцова.

Комитет запретил ввозить ряд детских книг, объяснив это тем, что в них «пропагандируют силовые структуры страны-агрессора или под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России». Отмечается, что такая литература «популяризируют российское оружие и ее вооруженные силы». В качестве примера было приведено издание «Большая энциклопедия знаний в вопросах и ответах» Владимира Жабцева.

С прошлого года на Украине действует закон, ограничивающий ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. Порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных в страну без разрешения, вступил в силу в мае 2017 года, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь #Украина

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