В Благовещенске произошло ДТП по вине молодого водителя

В Благовещенске 18-летний водитель устроил ДТП, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. При этом малыш, как сообщили автоинспекторы, перевозился в машине с нарушением правил перевозки детей.

Авария случилась 12 декабря в 13:53 возле дома № 3 по Игнатьевскому шоссе. 18-летний водитель, управлявший Toyota Allion, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Toyota Corona Premio, ехавшей по главной дороге.

За минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП пострадали пять человек, информируют автоинспекторы.