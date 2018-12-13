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13декабря
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сегодня, 12:02 1

В Благовещенске произошло ДТП по вине молодого водителя

В Благовещенске 18-летний водитель устроил ДТП, в результате которого пострадал четырехлетний ребенок. При этом малыш, как сообщили автоинспекторы, перевозился в машине с нарушением правил перевозки детей.

Авария случилась 12 декабря в 13:53 возле дома № 3 по Игнатьевскому шоссе. 18-летний водитель, управлявший Toyota Allion, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Toyota Corona Premio, ехавшей по главной дороге.

За минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия. В трех ДТП пострадали пять человек, информируют автоинспекторы.

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#дети #ДТП

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Комментарии
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  • romanwarpov

    romanwarpov
    4 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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