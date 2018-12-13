Приамурье решило удивить москвичей пельменями с олениной, щукой, кабаном и изюбрем

С 13 по 15 декабря в Москве, в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной представят гастрономические изыски ДФО в рамках фестиваля Дальнего Востока. Амурская область вложила в общее меню пельмени с олениной, щукой, кабаном и изюбрем.

Хит-парад дальневосточных блюд, подготовленных профессиональными поварами, можно будет попробовать в ресторанной зоне фестиваля. В разработке меню и приготовлении блюд принял участие известный шеф-повар Дмитрий Шуршаков.

«Была поставлена задача смоделировать традиционные блюда регионов Дальнего Востока. Мы промониторили кухню этих регионов, предложили им самим выбрать "титульные" продукты, которые в полной мере характеризуют кухню этих областей», – пояснил один из специалистов.

Кроме Амурской области, свои экзотические блюда представят и другие дальневосточные субъекты. Камчатка – картофельный салат с копчёным лососем, стейк из лосося с брокколи и черный бургер с крабами и помидором. Сахалинская область – крабовый салат с водорослями вакаме и соусом «спайси», пенне с крабом в соусе «чили», клешни краба с домашним майонезом и несколько блюд с другими морепродуктами. В якутском меню – жеребятина с брусничным соусом и овощами гриль, традиционный салат «Индигирка» с подлёдным чиром и специями и другие блюда. Приморье – блюда на основе кальмаров и гребешка. Бурятия – шулэн из баранины, бухлеор и другие национальные блюда. Колыма – блюда из креветок. Хабаровский край – салаты из папоротника с олениной и запеченным луком, а также легендарной строганиной из муксуна с черной солью, сообщает Минвостокразвития.