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13декабря
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сегодня, 11:43 4

Приамурье решило удивить москвичей пельменями с олениной, щукой, кабаном и изюбрем

Приамурье решило удивить москвичей пельменями с олениной, щукой, кабаном и изюбрем
Фото: minvr.ru

С 13 по 15 декабря в Москве, в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной представят гастрономические изыски ДФО в рамках фестиваля Дальнего Востока. Амурская область вложила в общее меню пельмени с олениной, щукой, кабаном и изюбрем.

Хит-парад дальневосточных блюд, подготовленных профессиональными поварами, можно будет попробовать в ресторанной зоне фестиваля. В разработке меню и приготовлении блюд принял участие известный шеф-повар Дмитрий Шуршаков.

«Была поставлена задача смоделировать традиционные блюда регионов Дальнего Востока. Мы промониторили кухню этих регионов, предложили им самим выбрать "титульные" продукты, которые в полной мере характеризуют кухню этих областей», – пояснил один из специалистов.

Кроме Амурской области, свои экзотические блюда представят и другие дальневосточные субъекты. Камчатка – картофельный салат с копчёным лососем, стейк из лосося с брокколи и черный бургер с крабами и помидором. Сахалинская область – крабовый салат с водорослями вакаме и соусом «спайси», пенне с крабом в соусе «чили», клешни краба с домашним майонезом и несколько блюд с другими морепродуктами. В якутском меню – жеребятина с брусничным соусом и овощами гриль, традиционный салат «Индигирка» с подлёдным чиром и специями и другие блюда. Приморье – блюда на основе кальмаров и гребешка. Бурятия – шулэн из баранины, бухлеор и другие национальные блюда. Колыма – блюда из креветок. Хабаровский край – салаты из папоротника с олениной и запеченным луком, а также легендарной строганиной из муксуна с черной солью, сообщает Минвостокразвития.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    46 минут назад

    Москва довольна?

  • RoMich

    RoMich
    38 минут назад

    Показуха... традиционные блюда... не желаете доширак с олениной откушать))))

  • romanwarpov

    romanwarpov
    3 минуты назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    58 секунд назад

    от стрихнина они еще больше удивятся

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