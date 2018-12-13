В Амурской области за месяц автомобильное топливо подорожало на 0,2 %

В ноябре в Амурской области выросли цены на автомобильное топливо. Амурстат привел данные за минувший месяц. Индекс потребительских цен по Амурской области на бензин составил 100,2 %.

В четырех крупных городах Приамурья – Благовещенске, Свободном, Зее и Тынде – отслеживались цены на самые популярные марки топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо. При этом по двум северным городам, Зее и Тынде, нет данных о цене на АИ-98.

В ноябре в Благовещенске подорожали все указанные виды топлива, наиболее сильно подскочила цена на ДТ. На 4 копейки подорожал литр АИ-92: в ноябре литр стоил 42 рубля 66 копеек, в октябре – 42 рубля 62 копейки. На 14 копеек дороже стал АИ-95: в ноябре литр бензина продавался за 44 рубля 67 копеек, в октябре – за 44 рубля 53 копейки. На 25 копеек больше стал стоить литр АИ-98: в ноябре его продавали за 47 рублей 6 копеек, в октябре – за 46 рублей 81 копейку. Цена литра дизельного топлива подскочила на 1 рубль 9 копеек: в ноябре оно стоило 48 рублей 85 копеек за литр, в октябре – 47 рублей 76 копеек.

В Свободном подорожало только дизельное топливо – сразу на 1 рубль 52 копейки. В ноябре литр продавался за 48 рублей 58 копеек, в октябре – за 47 рублей 6 копеек. Стоимость бензина за месяц не изменилась: АИ-92 стоил 41 рубль 30 копеек, АИ-95 – 43 рубля 80 копеек, АИ-98 – 46 рублей 20 копеек.

В Зее подорожали АИ-92 и дизельное топливо, центра литра АИ-95 не изменилась: 44 рубля 70 копеек. На 78 копеек подорожал бензин АИ-92: в ноябре литр стоил 43 рубля 28 копеек, в октябре – 42 рубля 50 копеек. На 99 копеек дороже стало дизельное топливо: в ноябре литр продавали за 46 рублей 99 копеек, в октябре – за 46 рублей.

В Тынде литр дизеля подскочил в цене сразу на 2 рубля – в ноябре его продавали за 48 рублей 20 копеек, месяцем ранее – за 46 рублей 20 копеек. Цена АИ-92 и АИ-95 не изменилась, она составила 42 рубля 30 копеек и 44 рубля 80 копеек соответственно.

По информации Амурстата, цены на топливо в регионе за месяц выросли на 0,2 %.

Еженедельный мониторинг цен на топливо ведет амурское управление Федеральной антимонопольной службы. Согласно данным исследования, проведенного ведомством с 3 по 9 декабря текущего года на розничные цены на бензин марок АИ-76 (80), АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, остались на уровне предыдущей недели. Зафиксировано повышение оптовой цены на бензин марки А-76(80) не более чем на 0,46 %. За прошедшую неделю оптовые цены на бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо остались на прежнем уровне.