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13декабря
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Инвестиционный потенциал ДФО представили в Нидерландах

Инвестиционный потенциал ДФО представили в Нидерландах
Фото: mensby.com

Торгово-экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока представили в Нидерландах. Европейским предпринимателями предложили реализовать инвестпроекты ДФО при поддержке Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

«Большая часть иностранных партнеров агентства, уже реализующих проекты или готовых к запуску новых производств, – азиатские инвесторы. Сотрудничество по европейскому направлению по объективным причинам ограничено, но, проведя несколько встреч, мы уже видим, что для взаимодействия есть различные перспективы. Это могут быть инвестиции, это может быть передача опыта или трансфер технологий», – пояснил представитель Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Роман Семенцов.

Среди перспективных направлений для взаимодействия рассматривается сотрудничество с портом Роттердама. «Мы договорились, что вышлем им конкретные проекты, которые мы ведем сейчас, и наши идеи о том, где мы можем взаимодействовать. Думаю, что вслед за этим мы сможем организовать визит на место, то есть представителей порта Роттердама на Дальний Восток», – пояснил представитель агентства.

В свою очередь управляющий компании Broekman Logistics Кор де Ман подтвердил, что голландский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с Дальним Востоком, в том числе в сфере энергетики и строительства промышленных объектов и по другим отраслям. «Дальний Восток – интересный регион, богатый с точки зрения природных ресурсов, где активно развивается медицина, рыболовство и рыборазведение, сельское хозяйство, добыча нефти и газа из небольших месторождений. С моей точки зрения, одним из самых перспективных направлений является развитие туризма, потому что там настолько красиво, что и делать с этим ничего не надо, нужно просто строить отели и привлекать гостей», – полагает он.

Заместитель торгпреда РФ в Нидерландах Петр Корзун отметил, что в настоящее время ряд голландских компаний уже активно работает на Дальнем Востоке, они «успешно развиваются и пользуются доверием местных жителей и местных властей». Презентация привлекла внимание в общей сложности порядка 50 предпринимателей, сообщает пресс-служба Минвостокразвития

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • romanwarpov

    romanwarpov
    5 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://xx.org.ua/miopers

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