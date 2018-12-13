В Госдуме предложили арестовывать за «явное неуважение» к государству в публикациях

В Государственную думу внесен пакет законопроектов, который запрещает публиковать в СМИ и интернете недостоверную информацию, создающую угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка. Также предлагается наказывать за публикацию в Сети неуважительных по отношению к государству материалов.

Документ, опубликованный на сайте нижней палаты парламента, подготовил глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями.

Сенаторы предложили наказывать за публикацию в интернете материалов, выражающих «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции Российской Федерации и органам, осуществляющим государственную власть» в России.

За публикацию таких материалов предложили ввести штрафы в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей и административный арест на срок до 15 суток, если в публикациях нет «уголовно наказуемого деяния».

Изменения предлагается внести в статью о мелком хулиганстве в Кодексе административных правонарушений (статья 20.1). Также авторы второго «цензурного» законопроекта предлагают внести поправки в закон «Об информации» и блокировать доступ к страницам, где размещены «неуважительные» материалы.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект о запрете публиковать в интернете и в СМИ недостоверную информацию, которая может спровоцировать массовые беспорядки и создать угрозу для жизни и здоровья людей. За подобные публикации предлагается налагать штрафы: для компаний – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей, для физлиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

«Предлагаемая инициатива продолжает политику обеспечения информационной безопасности, защиты законных прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Однако в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сочли нелепым законопроект о штрафах и арестах за публикации в интернете, выражающие «неуважение к государству». Член СПЧ и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает немыслимым предложение законодателей.

«Это просто немыслимое дело. Конечно, можно сказать, что лучше, чтобы граждане выражались вежливо, а не в неприличной форме, но я не думаю, что это вообще мыслимо делать таким образом», – сказал Верховский.

По мнению члена СПЧ, это, возможно, делается по аналогии с тем, что нельзя материться в публичном месте. «Но если на то пошло, почему именно на государственных деятелей материться плохо, в адрес других граждан хорошо, что ли?» – добавил он.

«Какая-то нелепость просто. Массовые штрафы, конечно, последуют, это же неиссякаемая база образуется, люди же всё равно не перестанут материться», – отметил Верховский.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не поддержал законопроект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушение запрета на распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации. Он считает инициативу опасной для свободы слова в России, сообщает Newsru.com.