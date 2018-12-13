Картинная галерея в Благовещенске может открыться в здании бывших торговых рядов «Мавритания»

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Василий Орлов обсудил с ней вопросы использования помещений Амурского областного краеведческого музея, благовещенского ОКЦ, передачи одного из зданий МФЦ в случае нахождения другого помещения для нужд учреждения. Рассмотрели и ряд других вариантов.

«Мы продолжаем рассматривать вариант размещения картинной галереи в историческом здании бывших торговых рядов "Мавритания". Еще один вариант – расположение объекта на "Золотой миле", уже создан проект благоустройства этой территории. Эти два варианта представляются наиболее актуальными, ведь картинную галерею мы воспринимаем и как культурное учреждение, и как полноценный туристический объект», – рассказал губернатор.

Работа, направленная на определение места под зал или галерею, будет продолжена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также на приеме побывала амурчанка Валентина Сергеева. Она столкнулась с проблемой транспортировки родственников, нуждающихся в лечении.

«Мой брат, инвалид 1-й группы, во время прохождения освидетельствования был вынужден проходить те или иные обследования. Он не мог самостоятельно передвигаться, приходилось постоянно тратиться на машину, арендовать микроавтобус. Может быть, можно как-то решить эту проблему: дать возможность класть таких больных в больницу на время обследования или как-то помочь с транспортом?» – обратилась Валентина Сергеева.

По ее словам, с такой же проблемой она сталкивалась, забирая пожилую больную мать зимой из больницы, куда ту доставила скорая помощь. Проблема, по ее словам, не столько в финансах, сколько в условиях – тяжелобольному человеку нередко очень сложно передвигаться на обычных легковых автомобилях.

Губернатор поручил зампреду правительства Ольге Лысенко и министру здравоохранения Андрею Субботину разобраться в сложившейся ситуации.

Также во время приема граждан обсудили создание службы «социального такси». Было отмечено, что во многих других городах России такие службы успешно функционируют и вполне востребованы. Этот вопрос будет проработан на уровне областного правительства.