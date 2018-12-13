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13декабря
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Картинная галерея в Благовещенске может открыться в здании бывших торговых рядов «Мавритания»

Картинная галерея в Благовещенске может открыться в здании бывших торговых рядов «Мавритания»
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел прием граждан. В частности, на прием к главе региона пришла председатель правления Творческого союза художников Светлана Картошкина. Она обратилась с просьбой о восстановлении выставочного зала для художников Приамурья.

Василий Орлов обсудил с ней вопросы использования помещений Амурского областного краеведческого музея, благовещенского ОКЦ, передачи одного из зданий МФЦ в случае нахождения другого помещения для нужд учреждения. Рассмотрели и ряд других вариантов.

«Мы продолжаем рассматривать вариант размещения картинной галереи в историческом здании бывших торговых рядов "Мавритания". Еще один вариант – расположение объекта на "Золотой миле", уже создан проект благоустройства этой территории. Эти два варианта представляются наиболее актуальными, ведь картинную галерею мы воспринимаем и как культурное учреждение, и как полноценный туристический объект», – рассказал губернатор.

Работа, направленная на определение места под зал или галерею, будет продолжена, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также на приеме побывала амурчанка Валентина Сергеева. Она столкнулась с проблемой транспортировки родственников, нуждающихся в лечении.

«Мой брат, инвалид 1-й группы, во время прохождения освидетельствования был вынужден проходить те или иные обследования. Он не мог самостоятельно передвигаться, приходилось постоянно тратиться на машину, арендовать микроавтобус. Может быть, можно как-то решить эту проблему: дать возможность класть таких больных в больницу на время обследования или как-то помочь с транспортом?» – обратилась Валентина Сергеева.

По ее словам, с такой же проблемой она сталкивалась, забирая пожилую больную мать зимой из больницы, куда ту доставила скорая помощь. Проблема, по ее словам, не столько в финансах, сколько в условиях – тяжелобольному человеку нередко очень сложно передвигаться на обычных легковых автомобилях.

Губернатор поручил зампреду правительства Ольге Лысенко и министру здравоохранения Андрею Субботину разобраться в сложившейся ситуации.

Также во время приема граждан обсудили создание службы «социального такси». Было отмечено, что во многих других городах России такие службы успешно функционируют и вполне востребованы. Этот вопрос будет проработан на уровне областного правительства.

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#областная власть

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    «Мы продолжаем рассматривать вариант размещения картинной галереи в историческом здании бывших торговых рядов «Мавритания».

    Всё таки чешутся руки сделать из «Мавритании» торговую точку. Место бойкое-китайцы толпами прут. Только вот про статус площади "Победы" при этом забывают , и про Мемориал находящийся рядом. Хотите ТЦ на площади "Победы" с чафаньками, китайцами, побрякушками !? Потом и столики там установят, пусть покушают, поплюют там , поорут. Имейте совесть, господа, сохраните хоть там тишину и покой .. и последнее научное учреждение в городе.

  • Bender

    Bender
    1 час назад

    Зачем нам наука, выгоним их нафиг и мазюки выставлять будем, шыдевры местные.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    BenderЗачем нам наука, выгоним их нафиг и мазюки выставлять будем, шыдевры местные.


    да если бы только "шыдевры местные", по любому превратится в распродажу ширпотреба, ну и как водится беляшей и пива.

  • full

    full
    1 час назад

    Ну, а выставочный зал, который баба Валя закрыла, конечно же был нафиг не нужен, ога.

  • Разиня

    Разиня
    25 минут назад

    И чё там в Мавритании работы местных маляров художников выставлять?

    или этого ... немого фотографа и его дружка - унитазиста?

    да в топку эту шоблу.

  • Myxira

    Myxira
    16 минут назад

    Вернуть выставочный зал по 50 лет Октября, не заморачиваться. А здание по Пионерской/Ленина, как невостребованное, передать под музыкальную школу, разорвав аренду.

  • V.M.

    V.M.
    5 минут назад

    В какое бы здание ни поместили галерею, сразу встанет вопрос:

    "За чей счет банкет?" Кто оплачивать будет коммунальные платежи, аренду и т.п?

    Эти затраты и привели к закрытию выставочного зала по ул.50 лет Октября,

  • romanwarpov

    romanwarpov
    2 минуты назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

  • ay

    ay
    1 минута назад

    А вы говорили, что Орлов умный дядька, а он не так уж и далеко от Бодрячка с БабВалей.

    З.ы. Даёшь в Мавритании динозавров! Будем туда кетайцкие турпотоки загонять.

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