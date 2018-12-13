Главврачом Благовещенской горбольницы остается Сергей Петрухин

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 12 декабря, министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин встретился с коллективом Благовещенской городской клинической больницы. Глава ведомства сообщил собравшимся о важном кадровом решении: с 12 декабря исполнять обязанности главного врача БГКБ будет Андрей Роговченко.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с главным врачом Благовещенской городской клинической больницы Сергеем Петрухиным. «Я являюсь главным врачом больницы, но две недели нахожусь на больничном. Министерством на должность врио главврача назначен Андрей Валерьевич (Роговченко)», – сообщил Сергей Васильевич. О том, когда он планирует вернуться к работе, главврач не сообщил.