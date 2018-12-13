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13декабря
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Главврачом Благовещенской горбольницы остается Сергей Петрухин

Главврачом Благовещенской горбольницы остается Сергей Петрухин

Главным врачом Благовещенской городской клинической больницы по-прежнему остается Сергей Петрухин. Пока Сергей Васильевич находится на больничном, в медицинском учреждении назначили исполняющего обязанности главврача.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в среду, 12 декабря, министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин встретился с коллективом Благовещенской городской клинической больницы. Глава ведомства сообщил собравшимся о важном кадровом решении: с 12 декабря исполнять обязанности главного врача БГКБ будет Андрей Роговченко.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с главным врачом Благовещенской городской клинической больницы Сергеем Петрухиным. «Я являюсь главным врачом больницы, но две недели нахожусь на больничном. Министерством на должность врио главврача назначен Андрей Валерьевич (Роговченко)», – сообщил Сергей Васильевич. О том, когда он планирует вернуться к работе, главврач не сообщил.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    мдаа информация на соседней ветке другая

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Демидыч

    мдаа информация на соседней ветке другая



    Естественно, там уже много косячков, глядишь и модераторы подключаться. Звоночек, мол публикация как то не очень и все замечательно. Суть предыдущей публикации в том, что сменим руководство, дадим денег и заживем счастливо! Ну а пока (между строчками) надо потерпеть. Потерпеть нарушение законодательства, потерпеть кадровый беспредел, потерпеть никакое качество государственных услуг, толпы посетителей в узких коридорах, холодные палаты, непроходимые для инвалидов проходы, жанглирование процентами при начислении заработной платы персоналу, грубейшие нарушения в области государственных закупок, использование иностранной рабочей силы при исполнении контрактов на работы и услуги, кумовство при трудоустройстве.

    Косячки у ведомства, как тот еще клубочек и поэтому уволить кого то очень удобно, а правильно жить начать лишь потом, ...

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Что творится с амурской медициной вообще??? Как ни новость, так скандал...

  • Путник

    Путник
    52 минуты назад

    Не совсем понятно, как в одном ведомстве имеют место разные критерии даже на Законы РФ. Буквально на днях лично наблюдал картину при прохождении медицинского осмотра, когда ребятам, участникам боевых действий чётко и громко сказали, что в наокологическом отделении льготы не предоставляются. Нет и нет и все молча заплатили и молча ушли. Все бы ничего, но у психиатра все работает и справки бесплатные и на всех дверях приглашение для такой категории на внеочередной приём. Это как? Все дружненько посмеялись, а вывод сам собою напрашивался и он из классики - "...однажды лебедь, рак и щука...". Другими словами это просто отсутствие контроля, беспринципность местных чиновников и самоуправство должностных лиц.

    В соседнем диспансере (психоневрологическом) вообще веселушки. Люди приходят на должности, к примеру в 25 тысяч, а через месяц работы получают меньше десяти. Их просто премий и надбавок лишают и это на испытательном сроке! На новый персонал даже ставки делают кто и сколько продержится. Подряд на ремонт китайцы делают, пищу в Благовещенск для больных из Усть Ивановки везут, как на фронте - оптимизация... Бедные больные, под видом трудотерапии на морозе дорожки убирают, лишь бы не закрыли... и при этом полный штат сотрудников и не без принципа семейного подряда, лишь бы фамилии были разные. Главный критерий нынешнего управленца это умение уйти из под удара, подставив любого кто рядом - это искусство!!!

    --

  • romanwarpov

    romanwarpov
    3 минуты назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

  • romanwarpov

    romanwarpov
    1 минута назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

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