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13декабря
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Олег Кожемяко обогнал Шойгу и Володина по упоминаемости на телевидении

Олег Кожемяко обогнал Шойгу и Володина по упоминаемости на телевидении
Фото: primorsky.ru

Кандидат в губернаторы Приморского края Олег Кожемяко оказался на пятом месте среди российских политиков по упоминаемости на федеральных телеканалах. Он обогнал, в частности, Сергея Шойгу, Антона Силуанова и Вячеслава Володина, сообщает «Дождь».

С начала октября по первую неделю декабря Кожемяко упоминался на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН, «ТВ Центр») 449 раз, следует из данных «Медиалогии».

Такое количество сюжетов согласовано с администрацией президента – Кожемяко дали «зеленый свет» перед выборами, объяснил источник «Дождя», близкий к Кремлю. По словам еще одного собеседника, телеэфир мало дает Кожемяко, зато эффективны рассказы о его деятельности в региональных СМИ, которым местный электорат доверяет больше.

Новые выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. В Кремле рассчитывают, что он победит в первом туре, сообщил еще один собеседник, близкий к администрации президента.

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#политика

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Нууу, ещё бы! Они же (Шойгу и Володин) не баллотируются в губернаторы Приморского края...

  • мыха норуха

    мыха норуха
    2 часа назад

    Прям как на скачках КОНь ОБОГНАЛ, жакеи в аутсайдерах

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    интересно такое шоу ЕР по всей России устраивать будет или только в Приморье?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ошибаетесь, Губернатор ДВФО!!!)))) а это сколько? 1/3 или 1/4 страны???

  • мыха норуха

    мыха норуха
    2 часа назад

    В Хабаре шоу не получилось! Поэтому хотят Хабаровск подконтрольным сделать Приморью

  • Лина24

    Лина24
    1 час назад

    Другими словами, на медапиар,саморекламу на ТВ и СМИ КОН потратил больше денег, чем другие. Сколько стоит минута рекламы на центральном ТВ?

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