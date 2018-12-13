Олег Кожемяко обогнал Шойгу и Володина по упоминаемости на телевидении

С начала октября по первую неделю декабря Кожемяко упоминался на федеральных каналах («Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, РЕН, «ТВ Центр») 449 раз, следует из данных «Медиалогии».

Такое количество сюжетов согласовано с администрацией президента – Кожемяко дали «зеленый свет» перед выборами, объяснил источник «Дождя», близкий к Кремлю. По словам еще одного собеседника, телеэфир мало дает Кожемяко, зато эффективны рассказы о его деятельности в региональных СМИ, которым местный электорат доверяет больше.

Новые выборы губернатора Приморья назначены на 16 декабря. В Кремле рассчитывают, что он победит в первом туре, сообщил еще один собеседник, близкий к администрации президента.