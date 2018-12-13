Кокорин может стать инвалидом в СИЗО

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что пребывание под стражей может сломать карьеру ее клиента и даже привести к хромоте и инвалидности. Недавно у футболиста была операция на ноге.

Татьяна Стукалова утверждает, что Кокорин не так давно перенес операции на колене и ахилловом сухожилии. Период реабилитации еще не завершен. Кокорин нуждается в активных тренировках, а это невозможно в СИЗО.

В противном случае в прооперированной ноге могут произойти необратимые изменения, который могут стать причиной хромоты и даже инвалидности. Также адвокат обратила внимание, что у Кокорина, как и у большинства профессиональных спортсменов, наблюдается гипертрофия сердечной мышцы. И резкое прекращение активных тренировок вызовет негативные последствия, сообщает «Вести.ru».

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 8 февраля. Фигуранты резонансного дела о побоях и хулиганстве в Москве находятся под стражей с середины октября.