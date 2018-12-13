Депутаты ГД предложили разрешить использование нацистской символики: обзор прессы

Рогозину прочат на посту главы «Роскосмоса» не больше года; оптовые цены на на сахар, кофе, какао, муку и т.п. упали; американец удивительным образом выиграл 50 тысяч долларов. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» прочел о том, что в учебных и просветительских целях в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ и образовательных организациях может быть разрешена демонстрация нацистской символики. Главное, чтобы ее использование сопровождалось осуждением нацизма и формированием негативного отношения к фашистской идеологии. Пишут, что в настоящий момент в РФ установлен запрет на публичное демонстрирование нацистской символики. И теоретически авторов произведений, где она используется, могут наказать.

Если формально исполнять законодательство, то все наши фильмы о войне должны быть запрещены. Законопроект внесен в Госдуму.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня восстанавливает хронику исторического приезда писателя и общественного деятеля Александра Солженицына в Приамурье. Его остановка в наших краях на пути из Владивостока в Москву была самой долгой – три дня. Подробности этих дней описывает Ирина Ворошилова. Здесь же не пропустите мнение Александра Урманова – известного ученого, литературоведа, авторитетного исследователя творчества Солженицына.

Напишут же такое

Давайте посмотрим, чем интересен сегодня еженедельник «Аргументы неделi». Он интересен своими прогнозами. Первый – о том, что следующего юбилея Конституции не будет. Пусть вас не смущает вопросительный знак в конце этого утверждения (в газете), оно, возможно, результат недогляда корректора или редактора. Наверняка многие помнят хрестоматийную опечатку, когда в одной из популярных газет вместо заголовка «Ложный пекинский курс» было напечатано «Ложный ленинский курс». Так о чем, бишь, статья? Основная ее мысль вынесена в заголовок.

Летят утки

Второй прогноз касается фигуры Дмитрия Рогозина. Пишут, что вряд ли на посту главы «Роскосмоса» он протянет максимум еще год. Его последние ходы, когда он то обвиняет в диверсии на борту МКС американских астронавтов, то громогласно заявляет, что американцы не высаживались на Луне, то попросту не может без сбоев запустить в космос ракету, вызывают недовольство того, от кого зависит рогозинская должность. Читайте в том же еженедельнике.

Также в номере

И еще на что обратил внимание в «АН». В статье «Сладостные цифры» говорится об обвале цен на такие продукты, как сахар, кофе, какао, муку и др. Так, цена на сахар с 60 рублей за килограмм рухнула до 30 рублей. Какао упало на треть. А кофе?! С осени текущего года цены обвалились до минимальной отметки за последние 12 лет, арабика подешевела на 80 %.

Теперь вопрос: вы заметили такое понижение цен? Правильно, никто не заметил, потому, что речь идет об оптовых ценах. А в рознице всё с точностью до наоборот. Ответы на вопрос: «Почему?» нужно искать в бессмертном труде Карла Маркса «Капитал» или, если нет времени на эту книгу, – в названной статье «Аргументов неделi».

На посошок

И напоследок о том, что делать, если жизнь стала казаться вам слишком пресной, обыденной, скучной, серой. Психологи советуют изменить привычный образ жизни, режим дня или хотя бы маршрут, по которому добираетесь до работы. И здесь в качестве примера приводится заметка из дайджеста «Удивительный мир». Она же и избавит вас от субъективного мнения, что обзор сегодня излишне серьезен и даже суров. Так вот, в заметке говорится о том, как некий занудливый американец слишком долго собирал детей в школу, из-за чего они опоздали на автобус. Пришлось везти их на своей машине, делая при этом крюк. В связи с этим на работу папаша поехал другой дорогой. А чтобы не скучать в заторе, купил пару билетиков моментальной лотереи.

Прощаясь с вами, скажу, что выиграл он 50 тысяч долларов. Не бог весть какая сумма, но она из разряда тех мелочей, что приятны. Э-э… И не меняйте сейчас резко маршрут, соблюдайте ПДД.