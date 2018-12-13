Транспортный полицейский заковал пассажира в наручники и избил его

Сотрудника транспортной полиции обвинили в том, что он на станции Хани Байкало-Амурской магистрали задержал нетрезвого пассажира поезда,надел на него наручники и несколько раз ударил по телу резиновой дубинкой.

Органы предварительного следствия и суд установили, что на станции Хани Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) сотрудник полиции в вечернее время обследовал пассажирский поезд № 97 сообщением Нерюнгри – Кисловодск. Он выявил пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и доставил его в дежурную часть. Там он надел на задержанного наручники, уложил его на пол лицом вниз и нанес не менее трех ударов резиновой дубинкой по спине.

Уголовное дело в отношении полицейского было рассмотрено в Нерюнгринском городском суде с участием работников Тындинской транспортной прокуратуры. Его обвиняли в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов гражданина и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия и специальных средств.

В суде сотрудник полиции не признал вину в полном объеме. Нерюнгринский городской суд при рассмотрении дела учел положительные характеристики личности, наличие хронических заболеваний, тяжесть совершенного преступления и наступивших последствий. Полицейского признали виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на срок два года, сообщает газета «БАМ».