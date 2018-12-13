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Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

Небольшая облачность, без существенных осадков – такая погода ждет амурчан в четверг, 13 декабря. Территория Приамурья окажется во власти северо-западного ветра, который разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду.

Температура воздуха в южных районах опустится до 18…23 градусов. Столько же будет в северных районах, но местами похолодает до 25…30 градусов.

В Благовещенске ожидается небольшая облачность, без осадков. Прогнозируемая скорость северо-западного ветра – от 1 до 6 метров в секунду. Уличные термометры покажут 17...19 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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