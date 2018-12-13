До нового года в Белогорске откроют путепровод

Фото: администрация г. Белогорска

В Белогорске к новому году должны открыть движение по путепроводу. Эксперты подготовили техническое решение временной конструкции из железобетона и металла, с учетом предложений железнодорожников и подрядчиков.

Глава Белогорска Станислав Мелюков с участием представителей ОАО «РЖД», управления капитального строительства, подрядных организаций обсудил порядок проведения ремонтных работ и сроки их выполнения.

«Стоит задача в кратчайшие сроки изготовить конструкцию, которая позволит открыть движение через путепровод. Все понимают, что город не сможет функционировать в таком режиме и при морозах долгое время. Считаю, что максимальный срок завершения работ – 25 декабря. Даже в условиях жёстких регламентов РЖД, всех нацеливаю на то, чтобы сделать все в правовом поле, но в максимально короткие сроки, максимум две недели», – сообщил глава города.

13 декабря начинается подготовка основания для установки конструкции из пескогравия и щебня, эти материалы уже завезены. В пятницу, 14 декабря, начнется укладка первого ряда железобетонных блоков мотовозом ПЧ. За выходные планируется сделать их обвязку. На следующей неделе начнется укладка второго ряда железобетонных блоков. Параллельно уже идет изготовление металлических элементов конструкции.

Движение по мосту разрешено только пешеходам и транспорту экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарным, «аварийкам», а также автомобилям, приравненным к ним, которые проезжают путепровод согласно специальному реестру.

В единой диспетчерской службе рассказали, что был организован сбор заявок от тех, кто считает, что должен пересекать путепровод наравне с экстренными службами. Поступило более полусотни заявок на 500 с лишним автомобилей от ведомств, предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности. Среди них военные, железнодорожники, почта, связисты, частные лица, и охранные агентства.

В каждом случае выдача пропуска рассматривалась с точки зрения экстренной необходимости. В итоге в реестре осталось 82 автомобиля. Причем большая часть из них по предварительному уведомлению о проезде. Есть и личный автотранспорт. К примеру, два жителя города, которые дважды в неделю проходят процедуру гемодиализа в горбольнице, им разрешен проезд только на процедуру, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Желающих получить пропуск очень много, много обиженных, но блата нет и не будет, – заявил глава Белогорска Станислав Мелюков. – Я хожу через путепровод пешком и рекомендую другим руководителям поступать также. Моя семья ездит наравне со всеми в объезд. Анализ показал, что некоторые организации злоупотребляют тем, что им разрешили ездить через путепровод – возят начальство, членов семей. Это недопустимо. Соответственно, список автомобилей с пропусками сократится. Предупреждаю руководителей – если подобные факты повторятся, дам поручение их обнародовать».

Ранее Амур.инфо сообщало, что 12 декабря в Белогорске перекрыли движение по путепроводу через железную дорогу. Он был признан опасным для движения транспорта.