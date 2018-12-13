Восточный гороскоп на 13 декабря: день Земляного Кролика

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня – это семечко, посаженное глубоко в землю. Когда наступят благоприятные для него условия, придет солнышко, согреет почву, тогда наше семечко прорастет и будет радовать нас своими цветами. Всему свое время!

Индикатор дня: «Баланс», он приводит все энергии к балансу. Не подходит для проведения судебных заседаний, в котором вы хотите выиграть.

День со звездой Болезни. Не рекомендуются хирургические вмешательства.

Сложный день, который затрагивает отношения. Кролик дня и Крыса месяца, вроде бы два безобидных зверька любят друг друга, но любовь у них какая-то странная, нетрадиционная. Особенно сильно энергетика дня отразится на представителях знака Крысы и Кролика. Сколько им не говори, что они самые лучшие и красивые, они все - равно будут сомневаться и требовать больше ласки и внимания. Если ваш спутник рожден под одним из этих знаков, будьте готовы к тому, что в течении дня он может страдать перепадами настроения, повышенной обидчивостью.

Петухи! Держитесь! Под выяснение отношений попадаете и вы. Не лучший день для заключения брака, подписания партнерских договоров, особенно с представителями противоположного пола. У вас складывается комбинация предательства «нож в спину». Следите за тем, что вы говорите и делаете, не стоит ввязываться в конфликтные ситуации. Сегодня не ваш день.

Лошадки захотят внести изменения в некоторые сферы своей жизни. Тема отношений будет стоять на первом месте. День приносит энергию разрушения, если вы давно планировали с кем-то расстаться, то сегодня наступил подходящий момент. День не подходит для заключения брака. Будьте внимательными, день приносит символ получения внезапной травмы.

Драконы, расслабьтесь и не стройте планы. День их изменит.

Тигры, Лошади и Собаки становятся более привлекательными для противоположного пола. Используйте день для новых знакомств. Хотя, именно сегодня, вы можете остаться неудовлетворенными от общения.

Свиньи, Кролики и Козы возьмут на себя обязанности главнокомандующего. К ним прилетела звезда Генерала.

Свинки могут ощутить ослабление здоровья.

Козы будут за что-то бороться.

Быки, вы сегодня можете кого-то или что-то потерять. День хоронит начинания.

Астролог Елена Войтович, может составить индивидуальный гороскоп