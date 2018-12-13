Гороскоп на 13 декабря: Водолеям не стоит доверять, а Стрельцам стоит заняться самоконтролем

Восход Солнца: 08:20

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Вы можете пойти на поводу у страсти, что обернется для вас плачевно. Вечер подходит для культурных и массовых мероприятий.

Телец. Усиленный травматизм, хрупкость суставов. Будьте осторожнее в быту и на производстве, избегайте опасных для жизни ситуаций.

Близнецы. Многие из представителей этого знака смогут начать новое для себя дело, которое поможет им закрепить собственные позиции и проявить свои скрытые таланты.

Рак. Вы будете озабочены денежной проблемой, приближающимся отпуском и отношениями с избранником. Только не пытайтесь решить все и моментально, иначе наживете себе новых неприятностей.

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Лев. Звезды не рекомендуют раньше времени надевать на себя корону. Вы еще не все задания выполнили, поэтому триумф праздновать рановато.

Дева. Вам предстоит решить сложный вопрос, касающийся финансов и дальнейшей работы в офисе. Если ситуация зайдет в тупик, то не паникуйте, выход откроется уже в конце этой недели.

Весы. Сегодня энергичности Весов окружающие могут только позавидовать: в его гороскопе преобладают такие качества, как активность, работоспособность и уверенность в себе.

Скорпион. Звезды обещают Скорпиону день, в котором будет больше плюсов, чем минусов. И это не по вашей вине, просто обстоятельства так складываются.

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Стрелец. Стрельцам целый день придется заниматься самоконтролем, дабы не потерять контроль над происходящим. Сегодня несправедливость руководства может иметь непосредственное к вам отношение.

Козерог. Удачное время для профессиональной деятельности, вы сможете справиться со многими задачами.

Водолей. Никаких серьезных ошибок или просчетов вы сейчас не допустите. Однако не нужно доверять всему услышанному, а тем более обещаниям людей, которых вы знаете недостаточно хорошо.

Рыбы. Все задуманное легко и быстро осуществиться. Конечно же, не без помощи и поддержки близких людей, с которыми придется советоваться.

Астролог: Вальдемар Небоходцев