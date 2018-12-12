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12декабря
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Благовещенец напал на соседа на лестничной площадке (видео)

Благовещенец напал на соседа на лестничной площадке (видео)

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» из городской клинической больницы поступило сообщение о том, что к ним с ранением доставлен мужчина 1995 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудники уголовного розыска, опросив свидетелей и очевидцев произошедшего, изучив записи с камер наружного видеонаблюдения, установили, что к происшествию может быть причастен мужчина 1993 года рождения. Подозреваемый проживает в одном многоквартирном доме с потерпевшим.

По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт. После злоумышленник дождался обидчика на лестничной клетке и нанес удар острым предметом.

Подозреваемый водворен в следственный изолятор, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в амурском УМВД.

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#криминал

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