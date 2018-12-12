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Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке

Госдума окончательно приняла закон о любительской рыбалке
Фото: rybalkaspb.ru

Госдума на пленарном заседании в среду, 12 декабря, приняла закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект был принят в первом чтении еще в 2013 году. Он закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением водных объектов, предоставленных для ведения рекреационных рыболовных хозяйств. Он также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей. Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания документ вводит понятие суточной нормы вылова – объема вида водного биоресурса, разрешенного к вылову человеком в течение календарного дня.

С тех пор законопроект, вызвавший широкий общественный резонанс, находился на доработке. В ходе работы над законопроектом ко второму чтению было решено сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб, перечень которых утвержден приказом Минсельхоза России. К ним отнесены среди прочего семга, таймень, чавыча, омуль байкальский. Кроме того, законопроект определяет, что работа рыбопромысловых участков, которые были выделены под любительское рыболовство, не будет продлена – они заканчивают свою работу 31 декабря 2020 года.

«Это дата определена законом, и все рыбопромысловые участки – мы знаем, что было очень много нареканий со стороны населения, что они не давали возможность свободно рыбачить, –должны быть закрыты. Кроме некоторых участков рек, расположенных в указанных регионах, и где водятся особо ценные породы рыб», – пояснил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Также ко второму чтению законопроекта была закреплена норма, согласно которой граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети должны будут поштучно маркироваться в территориальных управлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре. Порядок такой маркировки и ведения соответствующего реестра определит правительство РФ.

Как пояснил Николаев, закон также вводит некоторые «полезные» ограничения – это запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте, что позволит исключить споры между рыбками-любителями и теми, кто разводит рыбу. Также запрещается оборот жаберных сетей. Кроме этого, запрещается подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

Депутат от Астраханской области Леонид Огуль в свою очередь подчеркнул, что обновленная версия этого законопроекта сохраняет любительское рыболовство бесплатным. Предложенные правительством именные разрешения для рыбаков-любителей решено не вводить, а рыбопромысловые участки будут сохранены только для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб.

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#закон

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