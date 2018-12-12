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Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: региональная журналистика и ТЭФИ

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: региональная журналистика и ТЭФИ

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 13 декабря поговорят о радостях и трудностях региональной тележурналистики и о том, какими путями информационная программа может дойти до финала ТЭФИ. Гости студии: главный редактор телепрограммы «Альфа-новости» Анна Краснобаева и главный редактор программы «Простые вопросы» Оксана Руденко.

Ведущие утреннего эфира: Екатерина Кузьмина, Нино Кохреидзе.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы» в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха» @echo_blg.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    32 минуты назад

    У Вас есть призыв: «…Также можно предложить свои темы для обсуждения!». Считаю, что темы для обсуждения, может и должен задавать в т.ч. и Календарь дат. Заглянула вот сейчас в Интернете в декабрьский Календарь предстоящих дат и не так уж мало здесь, оказывается, есть тем, в том числе и актуальных, и интересных для многих слушателей. Так, что стоит держать руку и на пульсе Календаря! )):

    12 – День Конституции Российской Федерации (1993 – 25 лет !, с 2005 – не выходной)

    13 – День создания ЛДПР (1989)

    15 – День Памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных

    обязанностей (с 1991)

    15 – Праздник эсперантистов

    15 – День риэлтора (3-я суббота)

    18 – Международный день миграции (мигрантов)

    18 – День работников органов ЗАГСа

    19 – Международный день помощи бедным (1995)

    20 – Международный день солидарности людей (с 2006)

    20 – 160-летие Амурской области!!! (от 1858 г., 20 /8 декабря по ст.стилю)

    21 – День рождения баскетбола (от 1891)

    22 – День энергетика (с 1966, от 1920)

    22 – День работников Пенсионного фонда (от 1990)

    25 – РОЖДЕСТВО (Католическое и др.) и «по старому стилю» - Православное

    25 – День рождения хоккея с шайбой (от 1855, Канада)

    25 – Ввод войск СССР в Афганистан (25.12.1979-15.02.1989)

    25 – День конца СССР (30.12.1922 - 25.12.1991) - над Кремлем спущен флаг СССР,

    Президент СССР М. Горбачев ушел в отставку .

    27 – День спасателя РФ (с 1995, от 1990)

    27 – День работников паспортно-визовой службы

    28 – Международный день кино (от 1895)

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