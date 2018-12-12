Благовещенск принял международные соревнования по робототехнике

Оживить робота и заставить его пройти заданный маршрут пытались участники международных соревнований по робототехнике. Они впервые состоялись в 16-й школе областного центра Приамурья. Участие в них приняли около полусотни школьников из Благовещенска и Хэйхэ.

Юный робототехник Никита Бадиров, чтобы собрать своего робота, потратил месяц и около 30 деталей конструктора лего. Его он вывел в люди, но пока только на выставке. Те, у кого опыта больше, стали участниками международных соревнований по робототехнике. Среди них – Денис Брюханов, лицеист АмГУ. Робототехнике он отдал почти треть жизни. Связать ее он мечтает с программированием.

«Когда я родился, у меня уже был комп, я с этим компьютером с 3 лет, как помню себя. Так вот играл в него, а роботы – в то время это было очень ново, я только мечтал об этом конструкторе. Стоимость его 40 тысяч была. А когда у меня появилась возможность бесплатно походить на робототехнику, то есть посоздавать, попрограммировать, я с радостью пошел, ну и так вот уже 4-й год», – рассказал ученик лицея АмГУ Денис Брюханов.

Соперничать Никите пришлось с благовещенскими школьниками и ребятами из Хэйхэ. Последние – соперники достойные. В Китае уроки по робототехнике входят в школьный курс. В 16-й школе, где и проходили соревнования, роботов делают только на дополнительных кружках. Там занимаются около ста ребят. В прошлом году школа выиграла грант 3 миллиона рублей на оборудование для создания роботов.

«Роботами я занимаюсь пару лет. Это помогает мне развивать мои навыки и справляться с эмоциональным напряжением. Сейчас, чтобы сделать робота, мне хватает дня. А в Благовещенск я приехал только за победой», – поделился житель города Хэйхэ (КНР) Чжаожань Чень.

Полтора часа ребята писали программы для своих подопечных, чтобы потом выйти на площадку и успешно пройти этап. Задача – двигаться по черной полосе, которую робот «чувствует» датчиками. При этом машине нужно было посчитать количество цилиндров, а результат показать на табло. Уложиться робот должен был в минуту.

«Робототехника развивает логическое мышление, абстрактное мышление, прививает интерес к техническому инженерному творчеству. Про современность, наверное, вообще говорить не стоит, так как сегодня мир переходит на различные технологии, особенно инженерные. Поэтому, я думаю, ребятам эти знания очень пригодятся в будущем», – сказала заместитель директора по учебной работе школы № 16 Юлия Крюченкова.

Знания и навыки ребятам из 16-й школы пригодились уже сейчас. Они стали победителями этих международных соревнований. Однако у школьников из КНР есть возможность отыграться. В следующем году, по планам, благовещенцы отправятся к ним с ответным визитом. Благовещенск и Хэйхэ заключили договор о международном сотрудничестве по направлению робототехника.