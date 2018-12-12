В Благовещенской клинической больнице сменилось руководство

12 декабря министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин встретился с коллективом Благовещенской городской клинической больницы. Он рассказал работникам о мерах, предпринимаемых минздравом области для повышения качества медобслуживания населения, а также сообщил важную новость о кадровых перестановках.

«Мы защитили региональные проекты в рамках нацпроектов по восьми направлениям – каждое из них привлечет в отрасль солидные средства из бюджета. Нам всем, включая коллектив Благовещенской горбольницы, предстоит большая работа по реализации этих проектов, чтобы в конечном счете поднять уровень оказания медицинских услуг амурчанам на должную высоту», – отметил министр.

После чего он сообщил новость о важном кадровом решении: «Главный врач БГКБ находится на больничном. С сегодняшнего дня исполнять обязанности главного врача будет Андрей Валерьевич Роговченко. Вы его все знаете, он работает в БГКБ с интернатуры, с 1998 года, заведовал хирургическим отделением. Прошу ему помогать. Вопросы и проблемы в больнице всегда были и будут – их можно решить только совместно».

Известие о назначении Андрея Роговченко и. о. руководителя больницы коллектив встретил аплодисментами. Сам он прокомментировал это событие лаконично: «Я хорошо понимаю, насколько велика ответственность – речь идет и о здоровье жителей самого крупного города Приамурья, и о многочисленном коллективе работников, моих коллег. Надеюсь, что они меня поддержат, нам сегодня очень важно чувствовать себя единой командой и ориентироваться на достижение главной цели – повышение качества медицинской помощи. Это, конечно же, предполагает своевременное решение вопросов трудовой дисциплины, роста профессионализма, укрепления материально-технической базы, правовой защиты медработников и ряда других».