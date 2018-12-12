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В Благовещенской клинической больнице сменилось руководство

В Благовещенской клинической больнице сменилось руководство

12 декабря министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин встретился с коллективом Благовещенской городской клинической больницы. Он рассказал работникам о мерах, предпринимаемых минздравом области для повышения качества медобслуживания населения, а также сообщил важную новость о кадровых перестановках.

«Мы защитили региональные проекты в рамках нацпроектов по восьми направлениям – каждое из них привлечет в отрасль солидные средства из бюджета. Нам всем, включая коллектив Благовещенской горбольницы, предстоит большая работа по реализации этих проектов, чтобы в конечном счете поднять уровень оказания медицинских услуг амурчанам на должную высоту», – отметил министр.

После чего он сообщил новость о важном кадровом решении: «Главный врач БГКБ находится на больничном. С сегодняшнего дня исполнять обязанности главного врача будет Андрей Валерьевич Роговченко. Вы его все знаете, он работает в БГКБ с интернатуры, с 1998 года, заведовал хирургическим отделением. Прошу ему помогать. Вопросы и проблемы в больнице всегда были и будут – их можно решить только совместно».

Известие о назначении Андрея Роговченко и. о. руководителя больницы коллектив встретил аплодисментами. Сам он прокомментировал это событие лаконично: «Я хорошо понимаю, насколько велика ответственность – речь идет и о здоровье жителей самого крупного города Приамурья, и о многочисленном коллективе работников, моих коллег. Надеюсь, что они меня поддержат, нам сегодня очень важно чувствовать себя единой командой и ориентироваться на достижение главной цели – повышение качества медицинской помощи. Это, конечно же, предполагает своевременное решение вопросов трудовой дисциплины, роста профессионализма, укрепления материально-технической базы, правовой защиты медработников и ряда других».

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • v77

    v77
    3 часа назад

    А Роговченко на фото кто? На первом, наверное, логично было бы предположить. Или все же на втором фото, где в коридоре больницы стоят министр с человеком с бородой? Или может на третьей, на фоне Нивы?

  • android

    android
    2 часа назад

    Молодец. Удачи.

  • Буржуйчик

    Буржуйчик
    1 час назад

    Странно...главный врач на больничном т.е не уволен, вместо временного отсутствующего главного врача всегда кто то есть, как правило зам.Вопрос: главный врач не уволен, а и.о представляют как нового главного врача?

  • foxik62

    foxik62
    54 минуты назад

    Что тут непонятного. Нынче такой способ увольнения в почёте у властьпридержащих

  • Valentina_K

    Valentina_K
    25 минут назад

    А Роговченко на фото кто? На первом, наверное, логично было бы предположить. Или все же на втором фото, где в коридоре больницы стоят министр с человеком с бородой? Или может на третьей, на фоне Нивы? Спиной к камере.

  • Valentina_K

    Valentina_K
    25 минут назад

    А Роговченко на фото кто? На первом, наверное, логично было бы предположить. Или все же на втором фото, где в коридоре больницы стоят министр с человеком с бородой? Или может на третьей, на фоне Нивы? Спиной к камере.

  • Well you give

    Well you give
    22 минуты назад

    Valentina_K

    А Роговченко на фото кто? На первом, наверное, логично было бы предположить. Или все же на втором фото, где в коридоре больницы стоят министр с человеком с бородой? Или может на третьей, на фоне Нивы? Спиной к камере.



    Точно не тот, который руки в брюки )))))) Это министр )))

  • Valentina_K

    Valentina_K
    5 минут назад

    Главврач ушёл или его ушли?

    Правда ли, что в благовещенской горбольнице опять сменилось руководство?

    Нонна Куркова, Благовещенск

    Андрей Субботин покинул пост главврача объединённой горбольницы Благовещенска по собственному желанию и вернулся в горполиклинику N1, которую год назад возглавлял. За последние два года главврач в больнице сменялся трижды.

    Как нам сообщил один из сотрудников больницы, между Субботиным и областным минздравом испортились отношения — руководство горбольницы подрезало медработникам зарплаты, чтобы гасить долги перед министерством. Правда, с января 2013 года к зарплате начали прибавлять по 200–300 рублей, но в этом вопросе требуется правительственное решение. Ну а самое главное — возросла смертность пациентов.

    Нового главврача сотрудникам уже представили — Сергей Петрухин руководил больницей два года назад. Тогда он тоже ушёл по собственному желанию, отметив, что его решение было выстрадано. По неофициальной информации в то время Петрухина назначили ответственным за сдачу в эксплуатацию благовещенского сердечно-сосудистого центра — сроки грубо нарушались. Петрухин с задачей справился, хотя работать приходилось 24 часа в сутки.

    Макар КУРГАНОВ

    АиФ Дальний Восток

    06.03.2013

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