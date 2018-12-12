Транспортная проблема заставляет жителей посёлка Радиоцентр мерзнуть на остановке

Жители поселка Радиоцентр столкнулись с транспортной проблемой. С Благовещенском Радиоцентр связывает только один автобусный маршрут. Но уехать на автобусе № 8, по словам жителей, удаётся не всем.

По словам жительницы Радиоцентра Оксаны, до родного поселка из Благовещенска можно доехать только на автобусе № 8. Он часто переполнен и ходит с интервалом в полчаса, поэтому жителям приходится доезжать на 12-м автобусе до Плодопитомника, где у него конечная остановка, и дальше идти пешком. А это почти три километра по морозу.

«Там уже везде коттеджные посёлки поставили, там турбаза, там все километры аэропорта сейчас застраиваются. Надо решать эту проблему. Потому что это расписание с одним автобусом было ещё в СССР, а сейчас уже 21 век», – высказалась жительница поселка Оксана.

Уехать из Радиоцентра утром тоже целая проблема. В автобусе места хватает не всем. Екатерина Кардакова с сыновьями каждый день стоит на этой остановке в ожидании автобуса, но нередко они уезжают в город на попутных машинах.

«Утром мы не можем уехать, потому что прилетает самолёт, люди с баулами в "восьмерку" залезают. Мы не можем попасть в автобус, потому что он битком забитый. Вчера на 7:35 вышли на автобус. Он в это время не пришел, был сломан, мы с ребёнком до 8:05 ждали. В итоге он битком, мы не могли залезть. В итоге опять пришлось ловить попутку и ехать на попутке», – поделилась жительница поселка Радиоцентр Екатерина Кардакова.

Заполненный автобус № 8 приезжает из посёлка Аэропорт. Найти в нем сидячие места жители Радиоцентра даже не мечтают.

Транспортную проблему жители пытались решить при помощи городских властей, попросили пустить в этот район ещё один автобус или продлить маршрут № 12. Но это невыгодно, объяснили им в городской администрации. Журналистам в мэрии рассказали, что регулярно проверяют транспортную обстановку в Радиоцентре. Последняя проверка была в весенне-летний период. Раз жители жалуются, обследование проведут снова.

«По Радиоцентру у нас было несколько выпусков, имеющих некоторую загрузку, но большая часть – это автобусы не загруженные. Поэтому будет поставлена задача автоколонне и городской диспетчерской службе провести обследование пассажиропотоков», – сказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Результаты проверки должны показать властям: есть проблема с транспортом в Радиоцентре или нет. По её результатам примут решение: продлевать ли до поселка маршрут 12 автобуса. Предприниматели этого маршрута не против. Они готовы пустить туда несколько автобусов, чтобы было удобно жителям.