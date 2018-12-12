Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:47 9

Транспортная проблема заставляет жителей посёлка Радиоцентр мерзнуть на остановке

Транспортная проблема заставляет жителей посёлка Радиоцентр мерзнуть на остановке

Жители поселка Радиоцентр столкнулись с транспортной проблемой. С Благовещенском Радиоцентр связывает только один автобусный маршрут. Но уехать на автобусе № 8, по словам жителей, удаётся не всем.

По словам жительницы Радиоцентра Оксаны, до родного поселка из Благовещенска можно доехать только на автобусе № 8. Он часто переполнен и ходит с интервалом в полчаса, поэтому жителям приходится доезжать на 12-м автобусе до Плодопитомника, где у него конечная остановка, и дальше идти пешком. А это почти три километра по морозу.

«Там уже везде коттеджные посёлки поставили, там турбаза, там все километры аэропорта сейчас застраиваются. Надо решать эту проблему. Потому что это расписание с одним автобусом было ещё в СССР, а сейчас уже 21 век», – высказалась жительница поселка Оксана.

Уехать из Радиоцентра утром тоже целая проблема. В автобусе места хватает не всем. Екатерина Кардакова с сыновьями каждый день стоит на этой остановке в ожидании автобуса, но нередко они уезжают в город на попутных машинах.

«Утром мы не можем уехать, потому что прилетает самолёт, люди с баулами в "восьмерку" залезают. Мы не можем попасть в автобус, потому что он битком забитый. Вчера на 7:35 вышли на автобус. Он в это время не пришел, был сломан, мы с ребёнком до 8:05 ждали. В итоге он битком, мы не могли залезть. В итоге опять пришлось ловить попутку и ехать на попутке», – поделилась жительница поселка Радиоцентр Екатерина Кардакова.

Заполненный автобус № 8 приезжает из посёлка Аэропорт. Найти в нем сидячие места жители Радиоцентра даже не мечтают.

Транспортную проблему жители пытались решить при помощи городских властей, попросили пустить в этот район ещё один автобус или продлить маршрут № 12. Но это невыгодно, объяснили им в городской администрации. Журналистам в мэрии рассказали, что регулярно проверяют транспортную обстановку в Радиоцентре. Последняя проверка была в весенне-летний период. Раз жители жалуются, обследование проведут снова.

«По Радиоцентру у нас было несколько выпусков, имеющих некоторую загрузку, но большая часть – это автобусы не загруженные. Поэтому будет поставлена задача автоколонне и городской диспетчерской службе провести обследование пассажиропотоков», – сказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Результаты проверки должны показать властям: есть проблема с транспортом в Радиоцентре или нет. По её результатам примут решение: продлевать ли до поселка маршрут 12 автобуса. Предприниматели этого маршрута не против. Они готовы пустить туда несколько автобусов, чтобы было удобно жителям.

Просмотров всего: 578

#транспорт

распечатать


Происшествия

Директора фирмы, реконструировавшей аэропорт в Экимчане, поймали на взятке
Экономика 70

С нового года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожает
Происшествия

«Жемчужная река» утверждает, что долги перед «ИрАэро» возникли по вине российской компании
Происшествия 12

В Благовещенске пассажир разбил стекло автобуса кирпичом
Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • SINDELL

    SINDELL
    2 часа назад

    Действительно, постоянно езжу по этой трассе на работу на личном транспорте, и вижу картину, как люди голосуют, пытаясь добраться своими силами до города. И не единожды приходилось подвозить до города людей, которые ловили попутки. И с детками в основном. Летом ещё полбеды, а зимой постой там, помёрзни, знаю каково это, сама через это прошла, десять лет на попутных машинах добиралась на работу– с работы, за 30 км. Уж можно было бы 12 маршрут протянуть, если не рентабельно каждый выпуск, хотя бы раз в час.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Разжечь на остановке вечный огонь. Пусть греются.

  • Di

    Di
    2 часа назад

    А туда же ещё 10 маршрут ходил? Даже с ним уехать было трудно утром.

    Зимой ужас конечно на морозе стоять за городом. Несколько лет вот так на работу и с работы, никогда эти стоянки на морозе не забуду. Бедные люди. Давно пора уже там проблему с транспортом решить.

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    SINDELL

    И не единожды приходилось подвозить до города людей, которые ловили попутки. И с детками в основном.



    С детками нельзя без детского кресла. Вы - преступник. Dura lex, sed lex. И, вообще, подвозить людей незаконно.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Di

    А туда же ещё 10 маршрут ходил? Даже с ним уехать было трудно утром.

    Зимой ужас конечно на морозе стоять за городом. Несколько лет вот так на работу и с работы, никогда эти стоянки на морозе не забуду. Бедные люди. Давно пора уже там проблему с транспортом решить.



    Там транспорт муниципальный. А это самый эффективный способ перевозки.



  • Тодд

    Тодд
    42 минуты назад

    Давно пора реализовать проект 80-х годов, троллейбус Благовещенск-аэропорт "Игнатьево". В Крыму ходит 55 маршрут троллейбуса Аэропорт "Симферополь"-Ялта. Спрос офигенный. И никаких-то 16 км., а более 90 км. Да у нас , не Крым, но тоже можно красоту нашей природы посмотреть. Готовый туристический маршрут. А сколько садоводов там ездит. Хотя, с нашим руководством города, и ишак последний сдохнет. Экономия, оптимизация.

  • Gaz

    Gaz
    34 минуты назад

    Везде избавляются от троллейбусов... Замена им электробусы.

  • Демидыч

    Демидыч
    32 минуты назад

    Калиту бы утром на мороз-пусть попрыгает

  • Тодд

    Тодд
    18 минут назад

    GazВезде избавляются от троллейбусов... Замена им электробусы.


    Потише говори. Калиту невзначай не спугни. А то раньше срока уйдет с должности.

Показать все (9) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь