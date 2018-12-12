В Октябрьском районе спасли даурского журавля

Травмированного даурского журавля спасли в Октябрьском районе благодаря неравнодушному охотнику. Мужчина охотился на фазанов, когда заметил на заснеженном поле краснокнижную птицу, которой давно положено быть на зимовке. У журавля, по его словам, был угнетенный вид и обвисшее крыло.

О своей встрече амурчанин сразу сообщил в управление по охране животного мира области.

«Журавль выжил просто чудом — за это стоит сказать спасибо доброму человеку, радеющему за амурскую природу. Одинокой раненой птице зимой очень сложно и прокормиться, и спасаться от хищников. Служащие управления отловили редкую птицу, и пока она находится под присмотром специалистов эколого-биологического центра в Благовещенске. После осмотра ветеринара выяснилось, что у журавля перелом плечевого сустава», — рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Даурскому журавлю оказали необходимую помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает. Птица хорошо ест и идет на поправку. Однако о ее дальнейшей судьбе говорить пока рано.