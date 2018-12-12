В Благовещенске отметили день Конституции

В России отмечают день Конституции. Главному закону Российской Федерации исполнилось 25 лет. В Благовещенске праздник отметили флешмобом. Его организовали представители амурского отделения «Молодой Гвардии». Участники флешмоба, держа в руках главный закон государства, спели российский гимн.

День конституции отметили и амурские кадеты. Для будущих военных провели классные часы, поэтические вечера и конкурс рисунков. Ребятам так же рассказали о государственной символике в истории России.

«Они, по хорошему, должны быть государственными служащими после выпуска. Поэтому эти знания, конечно, они нужны, ну и как в общем и любому школьнику, любому современному молодому человеку. Стыдно не знать такие вещи как флаг, герб, гимн, историю», – рассказал педагог-организатор Амурского кадетского корпуса Сергей Лапин.