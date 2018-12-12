АОДНТ готовится к открытию выставки-ярмарки работ амурских мастеров

Амурский областной дом народного творчества уже принимает первые работы от амурских мастеров, желающих принять участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества. Не остались в стороне и юные мастера – для них проведут конкурс новогодних игрушек.

Праздничную атмосферу в Доме народного творчества создадут вместе с участниками двух проектов. До 15 декабря в отделе народного творчества пополняется коллекция новогодних игрушек, изготовленных руками детей. Возраст участников конкурса – от 7 до 15 лет. Ребята могут представить работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства из любых материалов. Единственное ограничение – игрушка должна быть не меньше 25 сантиметров.

Представленные на конкурс игрушки оценит оргкомитет. Критериями отбора станут оригинальность идеи и образного решения, интересное представление новогодней тематики, цветовое решение, качество исполнения работы, использование нестандартных материалов и решений в выполнении работы.

По итогам конкурса будет объявлен победитель. Возможно присуждение дополнительных номинаций. А лучшие новогодние игрушки украсят сквер АОДНТ.

Те, кому больше 18 лет, могут принять участие в выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества «Новогодний сувенир». Работы принимают до 20 декабря. Это может быть живопись, керамика, лоскутное шитье, художественная обработка природных материалов, вышивка нитками, бисером или лентами, батик, валяние, декупаж, скрапбукинг, резьба по дереву, изделия из камня и кожи, лепка из полимерной глины и так другие виды декоративно-прикладного искусства.

Посетители Дома народного творчества могут не только оценить изделия амурских мастеров, но и приобрести отличные подарки к зимним праздникам. Выставка-ярмарка начнет работать с 25 декабря. Работа экспозиции завершится 20 января.

Открытие областной выставки-ярмарки состоится 25 декабря в 16 часов. Работы представят в большом холле АОДНТ. Здесь же состоится награждение победителей конкурса новогодних игрушек.