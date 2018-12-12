Директора фирмы, реконструировавшей аэропорт в Экимчане, поймали на взятке

В Хабаровске в отношении двух директоров предприятий возбуждены уголовные дела. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Одного – в самом подкупе, второго – в получении взятки.

По версии следствия, директор коммерческого предприятия, которое выполняло государственный контракт по реконструкции аэропорта Экимчан в Приамурье, получил взятку в сумме 5 миллионов рублей. Деньги ему дал директор другого коммерческого предприятия за заключение субподрядных договоров по поставке оборудования и выполнению строительно-монтажных работ на объекте. Передача денег осуществлялась в Хабаровске.

Уголовные дела возбуждены по оперативным материалам сотрудников УФСБ России по Амурской области и Хабаровского края. Они принимают активное участие в их расследовании. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следственное управление Хабаровского края.