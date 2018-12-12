Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 0

В кинозале АОДНТ установили специальное оборудование для инвалидов по зрению и слуху

В кинозале АОДНТ установили специальное оборудование для инвалидов по зрению и слуху

В Амурском областном Доме народного творчества завершили монтаж специального оборудования. Оно позволит людям с ограниченными возможностями зрения и слуха посещать премьерные показы фильмов.

Специальное оборудование – наушники для восприятия тифлокомментариев и приёмники для чтения субтитров общей стоимостью 550 тысяч рублей (с учётом затрат на доставку и установку) – позволят одновременно обслуживать в кинозале АОДНТ до пяти-десяти зрителей, имеющих ограниченные возможности слуха и зрения. При этом формат фильмов должен быть особенным – специальная версия со встроенными тифлокомментариями и субтитрами, скрытыми для прочих зрителей, находящихся на киносеансе.

Приобретение оборудования осуществлялось при содействии министерства культуры и национальной политики Амурской области в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, сообщает АОДНТ.

Просмотров всего: 56

#жизнь #здоровье #культура

распечатать


Культура

АОДНТ готовится к открытию выставки-ярмарки работ амурских мастеров
Общество 2

Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей
Общество 4

Амурская медицинская палата подвела итоги работы за год
Происшествия 31

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь