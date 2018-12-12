В кинозале АОДНТ установили специальное оборудование для инвалидов по зрению и слуху

В Амурском областном Доме народного творчества завершили монтаж специального оборудования. Оно позволит людям с ограниченными возможностями зрения и слуха посещать премьерные показы фильмов.

Специальное оборудование – наушники для восприятия тифлокомментариев и приёмники для чтения субтитров общей стоимостью 550 тысяч рублей (с учётом затрат на доставку и установку) – позволят одновременно обслуживать в кинозале АОДНТ до пяти-десяти зрителей, имеющих ограниченные возможности слуха и зрения. При этом формат фильмов должен быть особенным – специальная версия со встроенными тифлокомментариями и субтитрами, скрытыми для прочих зрителей, находящихся на киносеансе.

Приобретение оборудования осуществлялось при содействии министерства культуры и национальной политики Амурской области в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, сообщает АОДНТ.