Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей

Как сообщалось ранее, отстрел хищников — наиболее вероятных переносчиков бешенства — был организован силами бригад охотников после регистрации случаев заболевания в Михайловском районе.

«К сожалению, были зафиксированы случаи захода больных бешенством диких зверей в населенные пункты. В связи с этим амурчанам стоит быть осторожнее. И, увидев на улице дикое животное, особенно ведущее себя бесстрашно или агрессивно, нужно сразу сообщать в управление животного мира области или в ветнадзор. Пытаться ловить или спасать такого зверя самостоятельно смертельно опасно», — отметил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.