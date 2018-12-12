Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей
За время мониторинга циркуляции бешенства среди диких зверей бригады охотников, работающие в 12 районах Приамурья, предоставили на исследование в областную ветлабораторию 138 тушек лисиц, енотовидных собак и волков. По результатам проверки положительные пробы на бешенство выявлены среди животных из четырех соседствующих районов — Михайловского, Завитинского, Константиновского и Октябрьского.
Как сообщалось ранее, отстрел хищников — наиболее вероятных переносчиков бешенства — был организован силами бригад охотников после регистрации случаев заболевания в Михайловском районе.
«К сожалению, были зафиксированы случаи захода больных бешенством диких зверей в населенные пункты. В связи с этим амурчанам стоит быть осторожнее. И, увидев на улице дикое животное, особенно ведущее себя бесстрашно или агрессивно, нужно сразу сообщать в управление животного мира области или в ветнадзор. Пытаться ловить или спасать такого зверя самостоятельно смертельно опасно», — отметил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.
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