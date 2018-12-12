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12декабря
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сегодня, 16:52 2

Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей

Уже в четырех районах Амурской области выявлены случаи бешенства среди диких зверей
Фото: архив.истра.рф

За время мониторинга циркуляции бешенства среди диких зверей бригады охотников, работающие в 12 районах Приамурья, предоставили на исследование в областную ветлабораторию 138 тушек лисиц, енотовидных собак и волков. По результатам проверки положительные пробы на бешенство выявлены среди животных из четырех соседствующих районов — Михайловского, Завитинского, Константиновского и Октябрьского.

Как сообщалось ранее, отстрел хищников — наиболее вероятных переносчиков бешенства — был организован силами бригад охотников после регистрации случаев заболевания в Михайловском районе.

«К сожалению, были зафиксированы случаи захода больных бешенством диких зверей в населенные пункты. В связи с этим амурчанам стоит быть осторожнее. И, увидев на улице дикое животное, особенно ведущее себя бесстрашно или агрессивно, нужно сразу сообщать в управление животного мира области или в ветнадзор. Пытаться ловить или спасать такого зверя самостоятельно смертельно опасно», — отметил начальник отдела управления по охране животного мира Приамурья Сергей Глущенко.

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#животные #здоровье

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Комментарии
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  • Sah

    Sah
    37 минут назад



    За время мониторинга циркуляции бешенства среди диких зверей



    и долго мониторить собрались? интересно просто.

    видимо пока люди не начнут заражаться. потом ЧС объявят и субсидии будут ждать.

  • full

    full
    3 минуты назад

    Судя по расположению районов, неплохо бы обратиться к китайским друзьям, чтобы они проверили своих животинок в районе напротив Константиновского и Михайловского...

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