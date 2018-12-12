Амурская медицинская палата подвела итоги работы за год

В среду, 12 декабря, в Амурской областной больнице открылась IV конференция Медицинской палаты Амурской области. Участники обсудили итоги года, вопросы кадровой политики, реализацию проекта «Бережливая поликлиника» и другие.

К участникам конференции обратились зампред областного правительства Ольга Лысенко и руководитель комитета по социальной политике областного заксобрания Андрей Рудь. Министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин подчеркнул, что Амурская медицинская палата уже доказала свою актуальность и жизнеспособность и призвал участников быть максимально готовыми к диалогу в обществе, сообщает пресс-служба областного минздрава.

«Амурские врачи сотням тысяч пациентов оказывают квалифицированную помощь. Однако качество медицинской помощи и удовлетворенность граждан деятельностью здравоохранения пока еще разбалансированы. На это есть свои причины, часто не зависящие от мастерства медиков и усилий органов управления здравоохранением. Это кадровые вопросы. Это недостаточно развитая консолидация в медицинском сообществе. Это, наконец, сама специфика отрасли, которая отвечает, пожалуй, за самые чувствительные вопросы любого человека. Потому и реакция на все наши действия обязательно вызывает в обществе массу откликов. Сегодняшняя повестка конференции так или иначе, но затрагивает все эти проблемы, касающиеся подготовки специалистов, привлечения кадров, укрепления профессионального единства, повышения качества медицинских услуг», – сказал министр.

«Сегодня представители Медицинской палаты включены в состав более чем 10 государственных и общественных структур: Общественной палаты, правления территориального фонда ОМС, коллегии министерства здравоохранения области и других. Палата активно взаимодействует с амурскими отделениями общероссийского общественного движения "Народный Фронт "За Россию", "Национальной ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации", обкомом профсоюза медицинских работников, с ассоциацией специалистов со средним медицинским образованием. Активной деятельности палаты способствуют соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере здравоохранения, заключенные между медпалатой, минздравом области и территориальным фондом ОМС Амурской области», – рассказал председатель правления палаты Александр Платонов.

К 1 ноября 2018 года в Медицинской палате области состоят 2 031 врач – 56,2 % от всех врачей, работающих в государственных медицинских организациях области (3 611 человек) и 45,7 % от числа всех врачей Амурской области (4 448 человек). В 51 медицинской организации области созданы отделения Медпалаты, которые возглавляют председатели отделений, избранные на общих собраниях врачей медорганизации и утвержденные правлением Медпалаты.

Затем выступили проректор по учебной работе АГМА Наталья Лоскутова, директор Амурского медколледжа Евгений Пушкарев, председатель отделения Национальной ассоциации заслуженных врачей РФ Наталья Бурлакова.

«Бережливая поликлиника – новый вектор в повышении доступности и качества оказания медицинской помощи населению» – так назывался доклад главного врача городской поликлиники № 1 Натальи Сапко. «Проект "Бережливая поликлиника" стартовал в Российской Федерации в 2016 году. Он призван повысить эффективность работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи. Проект в разы сокращает очереди, ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к врачу и позволяет обслуживать гораздо больше пациентов при том же количестве ресурсов. Всё это сберегает время, как медицинского персонала, так и пациентов. Организаторы рассчитывают, что одним из дополнительных эффектов реализации проекта станет создание доброжелательной атмосферы в медучреждениях, и, как следствие, повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг», – отметила Наталья Николаевна.

Фото: минздрав Амурской области