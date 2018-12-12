Амурчан задержали за незаконную добычу трех косуль и 32 фазанов

Три группы браконьеров с незаконно добытыми тушами животных задержали за неделю в Амурской области. В одном из случаев амурчане «поохотились» на территории заказника.

В Октябрьском районе группа нарушителей решила поохотиться ночью. Браконьеры на УАЗе и с запрещенной к использованию лампой-фарой были задержаны служащими амурского охотуправления в ходе рейда. Мужчины успели добыть косулю.

Вторая группа с тушей косули и оружием была задержана на территории Воскресеновского заказника в Серышевском районе, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

Еще один автомобиль нарушителей был остановлен на посту ГИБДД в районе поселка Заречный Благовещенского района. При досмотре в салоне машины обнаружили оружие, а также туши трех косуль и 32 фазанов – 23 самцов и 9 самок. Документов на право добычи птиц не имелось.

«В настоящее время на территории региона проводится усиление мероприятий по охране объектов животного мира. Во всех трех выявленных случаях у браконьеров изъято оружие и продукция незаконной охоты. Всем им грозят серьезные санкции, решаются вопросы о возбуждении уголовных дел. Помимо санкций, нарушителям предстоит выплатить очень серьезные компенсации за незаконно отстрелянных зверей и птиц», – рассказал замначальника отдела охраны управления по охране животного мира области Николай Степанов.

Охота на косулю в Амурской области в нынешнем сезоне закрыта полностью в связи с резким сокращением ее численности.