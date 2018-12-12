Ольга Бузова хочет представить Россию на Евровидении

Филипп Киркоров поделился своим мнением о возможном участии Ольги Бузовой в песенном конкурсе «Евровидение-2019». По словам артиста, Бузова обладает необходимыми качествами для успешного выступления в состязании.

Король российской эстрады Филипп Киркоров прокомментировал слухи о возможном участии Ольги Бузовой в «Евровидении-2019», где она может выступить в качестве конкурсантки от России. По мнению 51-летнего артиста, телеведущая обладает необходимыми качествами для достижения успеха в главном музыкальном конкурсе Европы.

«В этом конкурсе возможно все, если ты интересен, авангарден и креативен. А Ольга Бузова обладает всеми этими качествами. Почему бы и нет? Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», – передает слова Киркорова «СтарХит».

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле с 14 по 18 мая будущего года. Решение о том, кто будет защищать честь России в состязании, примет специальное экспертное жюри.

В 2018 году страну на «Евровидении» представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в конкурсе еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на территории Украины. Тогда, однако, выступлению артистки в музыкальном состязании помешал скандал – Самойлову, с раннего возраста прикованную к инвалидной коляске, не пустили на Украину. Причиной данного решение украинских властей стало посещение девушкой Крыма уже после референдума на полуострове.

Уже в 2018-м конкурс прошел в Португалии, где Самойлова выступила, в полуфинале. Выступить удачно Юлии не удалось, что впервые случилось с представителем от России. Победу на «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта Барзилай, впечатлившая зрителей композицией Toy («Игрушка»).

Вскоре после провала Самойлова призналась, что хотела отказаться от поездки на конкурс еще на этапе подготовки, но с радостью бы съездила на конкурс еще раз.

Бузова озвучила намерение принять участие в «Евровидении-2019» весной 2018 года. О желании выступить на песенном конкурсе Ольга заявила на фоне неудачного результата Самойловой, выразив мнение, что Юлия «была слабой участницей без опыта и уверенности». Тогда же Бузова заявила, что Россия прошла бы в финал, если бы на шоу поехала она сама.

Возможное участие российской звезды в «Евровидении» среди прочих прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он подчеркнул, что негативно относится к звездам из «Дома-2». Вместе с тем Милонов отметил, что Бузова является лучшей кандидаткой в сравнении с израильтянкой Барзилай.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее не пропустят, потому что она не такая страшная, – цитирует депутата "Пятый канал". – Не надо заниматься отношениями с трупом музыкального конкурса».