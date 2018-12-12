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сегодня, 16:25 2

Благовещенец украл шубу, пока ее владелица была в салоне красоты

Благовещенец украл шубу, пока ее владелица была в салоне красоты

В Благовещенске из салона красоты мужчина похитил женскую шубу стоимостью около 100 000 рублей. Злоумышленник вынес верхнюю одежду из помещения, пока ее владелицу обслуживал парикмахер.

В течение получаса оперативники управления уголовного розыска УМВД задержали подозреваемого на другом конце города. Похищенная шуба изъята. Ранее неоднократно судимый амурчанин 1988 года рождения был доставлен в полицию.

В ходе дальнейшей работы установлено, что мужчина причастен к серии подобных преступлений, совершенных в Благовещенске. Среди них кража продуктов питания из кондитерского цеха, хищение крупных сумм денег из образовательного учреждения и помещения фитнес-центра и другие. По предварительным оценкам, ущерб от его действий составляет несколько сотен тысяч рублей. Гражданин помещён в изолятор временного содержания.

По 11 фактам краж возбуждены уголовные дела. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    ща все висяки на него повесят

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    посадить надолго ...чтоб забыл и мать свою родную

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