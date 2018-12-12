"В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем"

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.

«Маму положили в больницу на прошлой неделе, сделали операцию – удалили желчный пузырь. После трех дней в реанимации перевели в палату. Сначала все было хорошо. Вечером в понедельник, 10 декабря, я приехала к ней. Смотрю – швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» – спрашивает Анна.

По словам горожанки, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем. «Врачам спасибо большое за проделанную работу, я понимаю, что не в их силах что-то исправить. Но куда смотрит наше министерство здравоохранения, если в хирургическом отделении, где находятся пациенты только после операции, используют нестерильный скотч!» – возмущается дочь пациентки.

К главврачу она не обращалась, решила написать в СМИ, а также опубликовала запись в соцсети. «Надеюсь, если не маме, может, другим больным это поможет, потому что в таком отделении лейкопластырь должен быть всегда», – уверена горожанка.

Министерство здравоохранения на запрос Амур.инфо ответило: в хирургическом отделении пластырь действительно отсутствует. «На сегодняшний день во всех отделениях хирургического профиля больницы имеется остаток лейкопластыря в количестве 333 единиц на сумму 1 712 рублей 13 копеек, но непосредственно в хирургическом отделении пластырь на остатке отсутствует», – сообщает ведомство.

«В данном случае уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница на сегодняшний день имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов. Поступление средств из фонда ОМС за 11 месяцев составило 825 125 900 рублей, что больше прошлогоднего объема на 18 074 200 рублей. Кроме того, из средств областного бюджета Благовещенская городская клиническая больница получила свыше 90 миллионов. Для сравнения – в 2017 году было получено 25 миллионов. Использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо», – подчеркнули в минздраве.

Но если кого-то скотч вместо пластыря пугает, то одна из пациенток горбольницы, напротив, сама просила сделать перевязку с использованием скотча. Ирина Шило готовится к выписке из стационара, ее прооперировали неделю назад. «У меня до этого была операция. После перевязок с обычным пластырем начались высыпания, сильное раздражение. Сейчас, когда мне сделали полостную операцию, я сама сказала – мне лучше скотчем перевязывайте, от пластыря у меня ожоги», – говорит Ирина. Рассказав об этом, женщина выразила благодарность врачам и медперсоналу: «Все очень отзывчивые, первые сутки санитарочка от меня не отходила».

«Многие пациенты сами просят не использовать медицинский лейкопластырь для фиксации стерильной повязки, в том числе даже гипоаллергенный. Зачастую после его использования возникают ожоги. Был пациент, которому родственники принесли очень дорогой лейкопластырь, но через день он его выкинул», – подтверждает старшая медицинская сестра хирургического отделения Татьяна Комарцова.