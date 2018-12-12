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В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем

В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем
Фото: www.amur.info

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска Анна. Ее 63-летняя мать в настоящее время находится в хирургическом отделении горбольницы. Навестив ее, Анна увидела, что перевязка сделана при помощи канцелярского скотча.

«Маму положили в больницу на прошлой неделе, сделали операцию – удалили желчный пузырь. После трех дней в реанимации перевели в палату. Сначала все было хорошо. Вечером в понедельник, 10 декабря, я приехала к ней. Смотрю – швы обработаны, но поверх бинтов вместо лейкопластыря был обычный канцелярский скотч! Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?» – спрашивает Анна.

По словам горожанки, медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем. «Врачам спасибо большое за проделанную работу, я понимаю, что не в их силах что-то исправить. Но куда смотрит наше министерство здравоохранения, если в хирургическом отделении, где находятся пациенты только после операции, используют нестерильный скотч!» – возмущается дочь пациентки.

К главврачу она не обращалась, решила написать в СМИ, а также опубликовала запись в соцсети. «Надеюсь, если не маме, может, другим больным это поможет, потому что в таком отделении лейкопластырь должен быть всегда», – уверена горожанка.

Министерство здравоохранения на запрос Амур.инфо ответило: в хирургическом отделении пластырь действительно отсутствует. «На сегодняшний день во всех отделениях хирургического профиля больницы имеется остаток лейкопластыря в количестве 333 единиц на сумму 1 712 рублей 13 копеек, но непосредственно в хирургическом отделении пластырь на остатке отсутствует», – сообщает ведомство.

«В данном случае уместно было бы перераспределить по структурным подразделениям имеющийся в наличии лейкопластырь. Больница на сегодняшний день имеет все возможности для своевременной закупки расходных материалов. Поступление средств из фонда ОМС за 11 месяцев составило 825 125 900 рублей, что больше прошлогоднего объема на 18 074 200 рублей. Кроме того, из средств областного бюджета Благовещенская городская клиническая больница получила свыше 90 миллионов. Для сравнения – в 2017 году было получено 25 миллионов. Использование канцелярского скотча вместо медицинского лейкопластыря недопустимо», – подчеркнули в минздраве.

Но если кого-то скотч вместо пластыря пугает, то одна из пациенток горбольницы, напротив, сама просила сделать перевязку с использованием скотча. Ирина Шило готовится к выписке из стационара, ее прооперировали неделю назад. «У меня до этого была операция. После перевязок с обычным пластырем начались высыпания, сильное раздражение. Сейчас, когда мне сделали полостную операцию, я сама сказала – мне лучше скотчем перевязывайте, от пластыря у меня ожоги», – говорит Ирина. Рассказав об этом, женщина выразила благодарность врачам и медперсоналу: «Все очень отзывчивые, первые сутки санитарочка от меня не отходила».

«Многие пациенты сами просят не использовать медицинский лейкопластырь для фиксации стерильной повязки, в том числе даже гипоаллергенный. Зачастую после его использования возникают ожоги. Был пациент, которому родственники принесли очень дорогой лейкопластырь, но через день он его выкинул», – подтверждает старшая медицинская сестра хирургического отделения Татьяна Комарцова.

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#здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    2 часа назад

    Позорники, до чего докатили медицину.

  • Я 1

    Я 1
    2 часа назад

    Было бы лето, подорожник бы прилепили

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    А кто то доволен Шило ,Разгильдяйство со стороны главврача и министерства ( СУБОТИНУ ОТДЫХАТЬ НАДО )все должно контролироваться и недопускать чтобы на остатках 0 был.Не работают специалисты минздрава..

  • мыха норуха

    мыха норуха
    1 час назад

    Вопрос у пациента почему СКОТЧ а не ПЛАСТЫРЬ!!! А у них же ответы в 2017 заработали столько, перевели столько, что настолько то больше по сравнению с прошлым годом! И все бла бла бла

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    Изолентой ещё догодаются перевяжут.

  • серега1

    серега1
    1 час назад

    бардак как был в здравоохранении

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    У меня аллергия на пластырь: после холтеровского обследования месяц чешусь. Но использование скотча, под которым кожа совсем не дышит?...

  • архаровец77

    архаровец77
    1 час назад

    всё в россии на скотче, и уже до медицины он дошел!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    бинты свежие были??? а то может после стирки?))

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    министр сказал, что все есть - и питание и медикаменты, а вы все врете!)

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Аааа! Дичь! Чем дальше читаешь ответ, тем больше жути!

    - У нас кончился пластырь, перемотали чем было.

    - Пациенты сами просят перематывать скотчем

    - Скотч полезнее, чем пластырь!

    - Некоторые пациенты сами помогают хирургам в операции

    - У нас есть канцелярские ножи, одеколон и скотч. Мы рады, что пациенты лечат себя сами! Это здорово экономит бюджет!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    "В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем"

    Глупая публикация, глупый заголовок. Медицинский пластырь для фиксации верхних слоёв послеоперационной повязки также НЕСТЕРИЛЕН!

    Абсолютно всё равно, чем фиксировать послеоперационную повязку, лишь бы она держалась достаточно долго, до следующей перевязки. Должны быть стерильны только НИЖНИЕ слои послеоперационной повязки!

    Надо бы извиниться за такую публикацию, наводящую тень на плетень.

    Развели бодягу ни о чём.

  • Svetlana B

    Svetlana B
    1 час назад

    У меня от пластыря страшные ожоги, даже от гипоаллергенного. И да, я сама прошу чтобы меня перевязывали скотчем.

  • Арбенин

    Арбенин
    1 час назад

    MalySheff

    Аааа! Дичь! Чем дальше читаешь ответ, тем больше жути! - У нас кончился пластырь, перемотали чем было. - Пациенты сами просят перематывать скотчем - Скотч полезнее, чем пластырь! - Некоторые пациенты сами помогают хирургам в операции - У нас есть канцелярские ножи, одеколон и скотч. Мы рады, что пациенты лечат себя сами! Это здорово экономит бюджет!



    Что поражает, на любое безобразие у министра есть ответ - не положили в стационар строптивую пациентку - она сама отказалась! Не выдали льготные препараты - не ходила не просила и не получала! Подделать дату и подпись в журнале выдачи льготных медикаментов , как два пальца...Больной сам покупал лекарства - нет, это были наши препараты, он ничего не покупал! Питание в больнице как на убой - а родня сумками еду таскает кормить голодного больного.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    К главврачу она не обращалась, решила написать в СМИ



    Ну да!

    В СМИ работают специалисты во всех областях!

    И да, медицинский пластырь не более стерилен, чем скотч.

  • S kak $

    S kak $
    56 минут назад

    sadam_1974

    "В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем" Глупая публикация, глупый заголовок. Медицинский пластырь для фиксации верхних слоёв послеоперационной повязки также НЕСТЕРИЛЕН! Абсолютно всё равно, чем фиксировать послеоперационную повязку, лишь бы она держалась достаточно долго, до следующей перевязки. Должны быть стерильны только НИЖНИЕ слои послеоперационной повязки! Надо бы извиниться за такую публикацию, наводящую тень на плетень. Развели бодягу ни о чём.



    Глупая публикация, глупый заголовок, и глупый факт. Извиниться разумеется надо! Только перед кем? Разве что перед Кадыровым на всякий случай.

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    45 минут назад

    Да в хирургии всегда идёшь на перевязку и пластырь свой несёшь. А вот когда хирург с герпесом на пол лица и без маски склоняется над открытыми ранами, вот это жесть! Это тоже наша хирургия.

  • Oldlord

    Oldlord
    42 минуты назад

    M~U~S~K~A~T~

    Да в хирургии всегда идёшь на перевязку и пластырь свой несёшь. А вот когда хирург с герпесом на пол лица и без маски склоняется над открытыми ранами, вот это жесть! Это тоже наша хирургия.



    Какой ужас! О_О

    А что делать?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    42 минуты назад

    Ну вы же не хотите как в Париже?)) Чтобы все начали разбирать брусчатку и поджигать что попало... - как сказал старый маразматик..

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    Сергей вокалист

    Ну вы же не хотите как в Париже?)) Чтобы все начали разбирать брусчатку и поджигать что попало... - как сказал старый маразматик..



    В Париже давно надо было поменять брусчатку.

    Она там уже столетия лежит.

    А у нас только положили и то, не везде. )

  • Sah

    Sah
    40 минут назад



    В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем



    не было пластыря не растерялись,а использовали скотч. выписать премию медикам. все правильно сделали.

  • Oldlord

    Oldlord
    38 минут назад

    Sah



    В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем



    не было пластыря не растерялись,а использовали скотч. выписать премию медикам. все правильно сделали.



    Вот раньше был хороший клей - БФ-6.

    Вот им тоже можно было воспользоваться. )

  • M~U~S~K~A~T~

    M~U~S~K~A~T~
    37 минут назад

    Oldlord

    M~U~S~K~A~T~

    Да в хирургии всегда идёшь на перевязку и пластырь свой несёшь. А вот когда хирург с герпесом на пол лица и без маски склоняется над открытыми ранами, вот это жесть! Это тоже наша хирургия.



    Какой ужас! О_О

    А что делать? Как минимум, уйти на больничный, и не распространять заразу, раз уж маску не удосужился надеть.

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    34 минуты назад

    Здравоохранение спасет только платная медицина и полностью автономные (с возможным инвестированием) медицинские учреждения. Все. Нынешнее болото это следствие нынешних заположняков.

  • Sah

    Sah
    33 минуты назад

    Oldlord

    Sah



    В Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем



    не было пластыря не растерялись,а использовали скотч. выписать премию медикам. все правильно сделали.



    Вот раньше был хороший клей - БФ-6.

    Вот им тоже можно было воспользоваться. )



    ну это когда шовный материал закончится воспользуются.

    *а что делать

  • Stat

    Stat
    28 минут назад

    Люди сходят с ума, чуть что сразу пишут в СМИ, инстаграм и т. д. и т. п. Чем больше прав получают пациенты, тем больше они недовольны.

  • S.Tatiana

    S.Tatiana
    17 минут назад

    Арбенин

    министр сказал, что все есть - и питание и медикаменты, а вы все врете!)



    Точно! А если не врёте, то докажите) Вот и доходит до того, чтобы доказать факт, родственники вынуждены делать подобные фотографии этого факта (ещё на всеобщее обозрение). Ёпт, дожились...

  • full

    full
    13 минут назад

    Амурская область - креативная.

  • S.Tatiana

    S.Tatiana
    12 минут назад

    Stat

    Люди сходят с ума, чуть что сразу пишут в СМИ, инстаграм и т. д. и т. п. Чем больше прав получают пациенты, тем больше они недовольны.



    О каких правах речь... Как в том анекдоте "врач сказал в морг - значит в морг"

  • raznos

    raznos
    8 минут назад

    Подтверждаю - после двукратного применения даже гипоаллергенного пластыря кожа краснеет, начинает зудеть. А если пользоваться им 4-5 раз, да еще по старым точкам приложения, то появляются ожоги кожи.

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