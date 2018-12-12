В Приамурье для детей из детдомов введут горячую телефонную линию с коротким номером

Василий Орлов поручил создать рабочую группу по устранению замечаний, которые выявили по итогам проверки амурских соцучреждений представителями уполномоченного по правам ребенка. Для детей из амурских детдомов необходимо создать горячую линию с коротким номером.

Об этом губернатор заявил на совещании с профильными министерствами и ведомствами. На нём рассмотрели замечания, выявленные в ходе проверки, которая проводилась на территории Амурской области в ряде детских домов.

«Необходимо создать рабочую группу по устранению замечаний, которые были выявлены в ходе проверки ряда наших социальных учреждений. Желательно, чтобы она была совместной с представителями уполномоченного по правам ребенка», – сказал Василий Орлов.

Глава региона попросил обратить внимание на ряд моментов, таких как: заполнение медкарт в социальных учреждениях; по возможности снизить количество детей в областном доме ребенка, которые находятся без статуса, что затрудняет их передачу в приемные семьи. Что касается посещения комиссии органов опеки соцучреждений раз в полтора года, здесь необходимо разобраться и наказать виновных, а саму проверку проводить чаще.

Кроме этого, Василий Орлов предложил сделать «службу одного окна» по типу той, что действует в других субъектах страны. Сейчас дети могут позвонить на бесплатный номер горячей линии, но, по словам губернатора, федеральный номер очень длинный, необходимо сделать его коротким, чтобы мог запомнить любой ребёнок.

Губернатор рассказал, что уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова готова предоставить лучшие практики регионов. Например, подготовку соцработников на базе амурских вузов и цифровые методики тестирования приёмных родителей, сообщает пресс-служба областного правительства.