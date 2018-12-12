Маленькой амурчанке с синдромом Ретта нужны деньги на реабилитацию

Мама-одиночка из Приамурья собирает деньги на реабилитацию дочери. 8-летней жительнице Прогресса Юле Меньшаковой поставили диагноз синдром Ретта, сейчас девочке необходим курс реабилитации. Ребенка ждут в сочинском центре «Восток», где принимают китайские врачи.

Амур.инфо ранее уже писало о Юле. Родилась девочка недоношенной, на сроке 32 недели с кровоизлиянием в мозг. Год назад шел сбор средств на первую поездку в этот центр. Но на тот момент ребенку еще не поставили диагноз синдром Ретта, тогда основным диагнозом Юли был детский церебральный паралич и несколько сопутствующих, в том числе эпилепсия.

После первой поездки в центр «Восток», в состоянии девочки наметились улучшения, отмечает мама. Тогда в учреждении ребенок провел месяц. Сейчас Юлю ждет трехмесячный курс реабилитации.

«Мы постоянно занимаемся дома и ездим на различные реабилитации, но впереди у нас ещё очень длинный и тернистый путь. И без специальной, комплексной реабилитации Юлия не сможет победить свой недуг и не научится ходить, как обычные детки. С такими заболеваниями, как у Юлии, не будет развития без помощи специалистов и физической нагрузки. Летом 2019 года Юлечку ждут на реабилитацию в сочинский центр "Восток". Деньги начали собирать заранее, так как счет на 362 тысячи 500 рублей клиника уже выставила. В эту сумму входят только медицинские услуги: ЛФК, несколько видов массажа. Кроме того, нужны деньги на дорогу и проживание в клинике в течение месяца. В общей сложности получается сумма – 448 500 тысяч рублей. Таких денег у нашей семьи нет. Поднимаю дочку на ноги в прямом и переносном смысле я в одиночку», – рассказала мама Юлии Виктория Меньшакова.

Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:

карта Сбербанка: 2202 2016 7684 5676 (Виктория Меньшакова, мама Юлии)

мобильный банк 8-961-950-66-76

Pay Pal: m31435@mail.ru

QIWI кошелёк: +7 996 383 81 28.