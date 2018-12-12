В Минвостокразвития обсудили строительство мостов в Китай

На совещании в Министерстве по развитию Дальнего Востока обсудили строительство международных мостовых переходов в Еврейской автономной области и Амурской области. Губернатор ЕАО поднял вопрос о строительстве жилья для тех, кто будет работать на пункте пропуска.

В заседаниях под председательством министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова приняли участие представители Минстроя и Минтранса РФ, федеральной таможенной службы, фондов-инвесторов, Росгранстроя, ОАО «РЖД».

«Сроки ввода в эксплуатацию озвучены, и мы должны стремиться к их выполнению. Минвостокразвития в рамках своей компетенции будет максимально помогать регионам, чтобы не было срывов сроков. Также очень важный вопрос о вводе в работу пунктов пропуска. Что на железнодорожном мосту в ЕАО, что на автомобильном в Приамурье, пункты пропуска должны быть введены в работу одновременно с мостовыми переходами», – сказал Александр Козлов.

В Амурской области строится трансграничный автомобильный мостовой переход «Благовещенск – Хэйхэ». Согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по нему будут передвигаться как грузовые, так и легковые машины. Поток пассажиров составит около 3 миллионов человек в год, а поток грузов – около 6 миллионов тонн в год, или почти 300 тысяч автомобилей в год.

В настоящее время на строительной площадке ежедневно работают почти 550 человек. Помимо работ по возведению основного моста и моста через протоку, прокладываются подъездные автомобильные пути, строятся путепроводы и другие объекты. Общая протяженность всего трансграничного мостового перехода составит 19,5 километра. Из них 13,5 километра строит российская сторона, остальные 6 километров – китайская.

В Еврейской автономной области строится международный железнодорожный мост «Нижнеленинское – Тунзян». Завершить строительство планируют во второй половине 2019 года. Общая протяженность моста составит 2,21 километра, из них российская часть составляет 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск–2 до моста – 4,96 километра. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея. На первом этапе грузооборот через мост должен составить 5,2 миллиона тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка «Биробиджан – Ленинск», грузооборот возрастет до 20 миллионов тонн в год.

Тем временем губернатор ЕАО Александр Левинталь обратился к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу за помощью в решении жилищного вопроса. Дело в том, что для сотрудников федеральных служб, которые будут работать на пункте пропуска в ЕАО, дополнительно потребуется приобрести минимум 110 квартир. Это жилье для таможенников, пограничников, представителей Россельхознадзора, Роспотребнадзора и других служб, сообщает информационно-аналитическое агентство «Восток России».

Как рассказал советник министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин, на совещаниях обсудили ход строительства двух мостов, проблемные моменты, существующие на сегодняшний день, и способы их решения. Говорили также о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить начало работы пунктов пропуска синхронно с вводом в эксплуатацию мостовых переходов.

«Вопрос строительства пунктов пропуска курируют Минтранс РФ и Росгранстрой. Представители доложили о ходе работ. Наша позиция – объекты должны быть введены одновременно с открытием мостов», – рассказал Дмитрий Тетенькин.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. В последнее время внешнеторговый оборот между странами дает прирост 20–25 % каждый год. В 2018 году впервые за всю историю российско-китайских отношений ожидается преодоление отметки 100 миллиардов долларов. Дальний Восток наращивает объемы товарооборота с КНР такими же темпами, как и страна, но все же на него приходится менее 10 % всей внешней торговли с Китаем. Есть куда расти объемам инвестиционного сотрудничества. Сегодня 7 % инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за последние четыре года, приходится на проекты с участием китайского капитала, – это 4 миллиарда долларов. Для того чтобы на порядок увеличить объемы сотрудничества, дальневосточным территориям не хватает современной трансграничной инфраструктуры. Для решения этой проблемы оба государства договорились построить для начала два моста: в Амурской и Еврейской автономной областях.