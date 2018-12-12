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сегодня, 15:19 0

Фотограф избил жениха на свадьбе

Фотограф избил жениха на свадьбе
Фото: амур.инфо

В Турции свадебный фотограф Онур Альбайрак (Onur Albayrak) избил жениха прямо на свадьбе. Этот случилось, когда фотограф узнал, что тот женится на 15-летней девушке.

Инцидент произошел в турецкой провинции Малатья. Мужчина был приглашен фотографировать свадьбу и заметил, что невеста больше походит на ребенка, нежели на взрослую женщину. Узнав, что ей всего 15 лет, Альбайрак разозлился, и между мужчинами завязалась драка. В результате у жениха оказался сломан нос.

«Ребенок в качестве невесты – не что иное, как жестокое обращение с детьми. Никакая сила в мире не заставит меня фотографировать такую невесту», – отметил фотограф, добавив, что ничуть не жалеет о содеянном.

По словам фотографа, жених первым напал на него.

В Турции вступление в брак разрешается с 18 лет, в исключительных случаях и с постановления суда – с 17 лет. Браки с людьми младше этого возраста считаются вне закона, сообщает «Курские известия».

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