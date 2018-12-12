Профессиональный скалодром может появиться в Свободном

В городе Свободном может появиться профессиональный скалодром. Этот вопрос градоначальник Владимир Константинов обсудил с предпринимателями Артуром и Ларисой Хисамовыми – людьми, работающими в сфере промышленной безопасности.

«Создать новый спортивный объект для всех желающих – идея хорошая. По словам Ларисы, в учебном центре могли бы тренироваться взрослые, чья работа связана с выполнением задач на высоте, а также дети от младшего школьного возраста и старше, кто неравнодушен к альпинизму. Практика и лицензия на обучение у предпринимателей имеется, осталось найти помещение, в чем, собственно, и просили помощи у главы города», – пишет Алексеевский городской сайт.

Владимир Константинов отметил, что это хорошее предложение. Реализация проекта помогла бы расширить возможности дополнительного образования.

«В Доме детского творчества у нас есть мини-стена для скалолазания, но профессиональный уровень, конечно, был бы масштабнее и интереснее. Готов всячески помочь. В Свободном, конечно, подходящих помещений мало. Но идеи есть. Например, здание котельной в залинейной части города могу предоставить – если вам нужны масштабы либо в том же ДДТ расширить имеющуюся аналогичную площадку», – сказал Константинов.

Озвучив еще ряд вариантов, глава Свободного поручил начальнику отдела по физической культуре и спорту Александру Землянову показать предпринимателям помещения. «Если вариант будет найден – в Свободном появится новый спортивный объект», – отмечает сайт.