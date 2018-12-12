Женщина, собирающая подписи против онкобольных детей, обвинила во всем НЛО

Жительница одной из многоэтажек в Конькове, организовавшая сбор подписей за выселение онкобольных детей, рассказала, кто мешает победить рак. Женщина убеждена, что действие лекарств от онкологии блокируют пришельцы из космоса.

Елена Аллина утверждает, что онкобольные малыши заразны и несут вред. Пенсионерка отказывается верить врачам и считает, что виной неизлечимой онкологии является НЛО. Об этом Елена узнала из телепередачи и рассказала об этом позвонившим ей пранкерам.

«НЛО за нами наблюдают. И блокируют действие изобретенного лекарства», – сказала Аллина.

Несмотря на то, что пранкеры первые вспомнили о внеземном разуме, женщина активно ухватилась за их слова. Более того, она рассказала, что инопланетяне не только мешают землянам победить рак, но и стремятся захватить Землю.

Тем временем история с выселением детей не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Общество разделилось на два лагеря: одни доказывают, что заразиться раком нельзя, а другие пытаются понять Аллину.

Часть сторонников женщины утверждают, что фонд, который снял квартиру для больных детей в жилом доме, должен был спросить разрешение у соседей. А некоторые, как и собирательница подписей, уверены, что рак – это инфекция. Доводы врачей о том, что на развитие заболевания может повлиять только наследственность, не способны их переубедить.

Сотрудники СК проверяют информацию о сборе подписей против проживания онкобольных детей в одном из домов столицы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также стало известно, что семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в этом доме, уехала из квартиры. Информацию об отъезде подтвердили соседи. У хозяйки квартиры пока нет сведений о том, что жильцы покинули квартиру, сообщает «Москва24».