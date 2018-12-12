Ситуация с топливом в Циолковском стабилизируется
Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий прокомментировал службе новостей ТК «Альфа-канал» непростую ситуацию, сложившуюся в населенном пункте с запасом топлива. Ранее из-за этого в Циолковском ввели режим ЧС, а губернатор Амурской области вынес взыскание министру ЖКХ региона.
«У нас все нормально, на самом деле. Проблема решается, подвозят поставщики [топливо]», – сказал Сергей Левицкий. Он уточнил, что нормативный запас топлива составляет 2 380 тонн, а по факту в Циолковском сейчас 450 тонн.
«У нас через сутки подходит 9 вагонов [с топливом]», – отметил Левицкий.
Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что количество мазута на котельной в Циолковском не соответствует данным, которые предоставлены министерству ЖКХ региона. Сергей Левицкий пояснил, что в этом вопросе сейчас разбираются правоохранительные органы.
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