Ситуация с топливом в Циолковском стабилизируется

Фото: Амур.инфо

«У нас все нормально, на самом деле. Проблема решается, подвозят поставщики [топливо]», – сказал Сергей Левицкий. Он уточнил, что нормативный запас топлива составляет 2 380 тонн, а по факту в Циолковском сейчас 450 тонн.

«У нас через сутки подходит 9 вагонов [с топливом]», – отметил Левицкий.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов говорил, что количество мазута на котельной в Циолковском не соответствует данным, которые предоставлены министерству ЖКХ региона. Сергей Левицкий пояснил, что в этом вопросе сейчас разбираются правоохранительные органы.