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До минус 30 градусов днем: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря

До минус 30 градусов днем: прогноз погоды в Амурской области на 13 декабря
Фото: www.instagram.com/help_animals_blg/

В Амурской области 13 декабря будет малооблачно, без осадков. Ночью местами ожидается морозный туман. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду.

Температура ночью по области составит минус 36…41, местами будет минус 26…31. Днем термометры покажут минус 17…22, местами ожидается минус 25…30.

В Благовещенске в этот день ясно, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 1-6 метров в секунду. Температура ночью составит минус 28…30, днем будет минус 17…19, сообщает Амурский гидрометцентр.

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