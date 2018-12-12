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сегодня, 14:16 1

В Благовещенске пройдут соревнования по спидкубингу

В Благовещенске пройдут соревнования по спидкубингу
Фото: ru.wikipedia.org

В субботу, 22 декабря, в Амурском государственном университете пройдут соревнования по спидкубингу – сборке кубика Рубика на скорость. Организует состязания общеобразовательный лицей АмГУ.

Начнутся соревнования в 10:00 в первой лекционной аудитории главного корпуса университета. Продемонстрировать свое умение собирать головоломку на скорость могут все желающие, возраст не важен.

Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку на почту litsey.amgu@mail.ru. Прием заявок продлится до 17:00 16 декабря. Телефон для справок – 8924-672-59-20.

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#вузы #конкурсы #отдых

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    СПИД или может speed ????

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