В Благовещенске пройдут соревнования по спидкубингу

В субботу, 22 декабря, в Амурском государственном университете пройдут соревнования по спидкубингу – сборке кубика Рубика на скорость. Организует состязания общеобразовательный лицей АмГУ.

Начнутся соревнования в 10:00 в первой лекционной аудитории главного корпуса университета. Продемонстрировать свое умение собирать головоломку на скорость могут все желающие, возраст не важен.

Для участия в соревнованиях необходимо отправить заявку на почту litsey.amgu@mail.ru. Прием заявок продлится до 17:00 16 декабря. Телефон для справок – 8924-672-59-20.