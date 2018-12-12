В Тынде построят второй мост и путепровод

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Росавтодор направит на реконструкцию семи километров федеральной трассы «Лена» в Амурской области 4,8 миллиарда рублей. Этот участок автодороги Большой Невер – Якутск с 165 по 172 километр проходит по территории города Тынды. Генеральным подрядчиком выбрано местное предприятие – «Бамстроймеханизация», входящее в группу компаний 1520. Работы стартуют уже в феврале будущего года.

Предприятию предстоит выполнить большой фронт работ по выносу инженерных коммуникаций, строительству искусственных сооружений и устройству дорожного покрытия. Механизатором предстоит переработать 2 миллиона кубометров грунта. Большая часть земляных работ придется на выемку, которую построят на 165–166 километре трассы. Ее разработка будет вестись с помощью буровзрывных работ. Глубина выемки достигнет 30 метров. На время строительства нового участка трассы «Лена» транспорт направят по объездной дороге протяженностью 8 километров. Она начнется на 165 километре и выйдет в районе поселка Аметист на дорогу Тында – Первомайский.

Одновременно с разработкой выемки начнется строительство сталежелезобетонного моста через реку Тынду и путепровода. Когда движение транспорта переключат на новые искусственные сооружения, то мостовики приступят к реконструкции действующих сегодня моста и путепровода. На семикилометровом участке предстоит смонтировать 24 водопропускные трубы, расширить земполотно согласно новым нормативам. 80 тысяч тонн асфальта планируется использовать для устройства дорожной одежды, которая будет состоять из трех слоев: черного щебня (20 сантиметров), крупнозернистого асфальта (15 сантиметров) и мелкозернистого асфальта (5 сантиметров).

На заключительном этапе будут установлены 9 новых автобусных остановок, два перекрестка с улицей Привокзальной и Красной Пресней оборудуют светофорами. На протяжении всей трассы в черте города на разделительной полосе появится бетонное барьерное ограждение и тротуары с обеих сторон магистрали, сообщает пресс-служба тындинской администрации.

«На время реконструкции федеральной дороги возникнут неудобства для жителей Тынды. Но в результате горожане получат современную магистраль с развязками, перекрестками, оборудованными светофорами, новым освещением. И самое главное – это второй мост через реку Тынду и путепровод над железной дорогой. Эти объекты ждут все горожане, так как здесь часто возникают пробки. В целом реализация проекта значительно повысит безопасность дорожного движения, – отмечает заместитель генерального директора “Бамстроймеханизации” по автомобильным дорогам Сергей Самусев. – Для нас, с одной стороны, это довольно сложный с технологической точки зрения проект, а с другой – интересный. У нас есть опыт строительства автодорог самой высокой категории в Приморском крае. Поэтому и здесь, я уверен, мы сдадим объект с высоким качеством и намеченные сроки».