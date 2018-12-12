Китайский гастролирующий музей «Испытать науку» приедет в Благовещенск

В Хэйхэ прошли переговоры по организации и проведению Х Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Юбилейный фестиваль пройдет не только в столице Приамурья, но и других населенных пунктах.

Делегация из Амурской области во главе с министром культуры и национальной политики Ольгой Юрковой приняла участие в переговорах по организации и проведению Х Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». На них обсудили основные направления, которые будут задействованы на фестивале. Уже известно, что он пройдет не только в Благовещенске, но и других населенных пунктах области. По итогам переговоров был подписан договор.

В рамках фестиваля в Благовещенск приедет международная экспериментальная выставка китайского научно-технического центра «Испытать науку». Это гастролирующий музей науки и техники из Пекина. Выставка откроется в Благовещенске, а затем ее экспонаты можно будет увидеть, в городах Амурской области, а также и в других регионах Дальнего Востока. По предварительной договоренности, гастролирующий музей будет находиться на территории РФ в течение трех лет.

На выставке представлены экспонаты, действие которых основано на научном эксперименте, всего экспозиция состоит из восьми тематических зон: «Светозвуковые исследования», «Секреты электромагнетизма», «Законы движения», «Занимательная математика», «Энциклопедия жизни», «Функционирование автомобиля», «Жизнь чисел», «Научные представления», сообщает пресс-служба областного минкульта.