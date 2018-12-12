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сегодня, 13:19 4

Водитель внедорожника, сбивший школьника в Благовещенске, дал показания

Водитель внедорожника, сбивший школьника в Благовещенске, дал показания
Фото: ИА «Сканер»

Водитель внедорожника, который сбил школьника 14 ноября, дал показания следователям. Он считает, что ехал на разрешающий сигнал светофора. Об этом Амур.инфо рассказала защитник подозреваемого. Мальчик, пострадавший в аварии, сейчас находится в обычной палате детской областной больницы.

Резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Театральная – Зейская. Подростка сбил черный внедорожник. Медикам пришлось ввести пострадавшего в медикаметозную кому, из которой он самостоятельно вышел спустя примерно неделю.

Как пояснила Амур.инфо защитник подозреваемого, водитель не отрицает факта наезда. Однако считает, что ехал на разрешающий сигнал светофора, а точнее, на мигающий зеленый. Когда будет готова медицинская документация, специалисты назначат дату судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Ранее Амур.инфо сообщало, что очевидец происшествия, который вызвал скорую помощь, сообщил ИА «Сканер», что ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    Есть свидетель этих гонок с двумя машинами, теперь отмазывают.

  • Макраме

    Макраме
    2 часа назад



    Об этом Амур.инфо рассказала защитник подозреваемого.



    Вот совсем не удивлюсь, если окажется, что защитниЦУ подозреваемого зовут Фатима Аликовна

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    Щас найдутся пара уважаемых свидетелей, показаниям которых нет оснований не доверять, что так все и было!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Он считает, что ехал на разрешающий сигнал светофора.



    Ну ещё бы он рассказал обратное! )))

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