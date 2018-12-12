Водитель внедорожника, сбивший школьника в Благовещенске, дал показания

Фото: ИА «Сканер»

Резонансное ДТП произошло на перекрестке улиц Театральная – Зейская. Подростка сбил черный внедорожник. Медикам пришлось ввести пострадавшего в медикаметозную кому, из которой он самостоятельно вышел спустя примерно неделю.

Как пояснила Амур.инфо защитник подозреваемого, водитель не отрицает факта наезда. Однако считает, что ехал на разрешающий сигнал светофора, а точнее, на мигающий зеленый. Когда будет готова медицинская документация, специалисты назначат дату судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика.

Ранее Амур.инфо сообщало, что очевидец происшествия, который вызвал скорую помощь, сообщил ИА «Сканер», что ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».