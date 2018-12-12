С нового года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожает

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Амурское управление госрегулирования цен и тарифов опубликовало проект приказа о повышении с 1 января 2019 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа в муниципальном и частном транспорте. Для Благовещенска устанавливается себестоимость одной поездки для муниципальных перевозчиков – 33 рубля, для частных – 25 рублей. Фактически для населения стоимость проезда в автобусах может повыситься до 25 рублей.

Экономически обоснованные тарифы на проезд ведомству предоставляют сами перевозчики. Сумма, которую они указывают, складывается из различных расходов: на оплату труда, страховых взносов, на ГСМ, ремонт и техобслуживание, на общие эксплуатационные расходы и прочее. После чего регулятор устанавливает тариф.

С нового года предлагается для муниципального предприятия «Автоколонна 1275» установить тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рублей, а другим перевозчикам – 25 рублей.

При этом муниципальное предприятие, подавая свои расчеты в управление госрегулирования цен и тарифов еще в августе текущего года, просило установить тариф в размере 40 рублей. В автоколонне подсчитали, что именно такая сумма является экономически обоснованной.

«Мы эти расчеты предоставляем еще до 24 августа. И тогда я просчитывала и мониторила, еще когда не было резкого роста цен, у нас получилось – 42,42 рубля на дизтопливо. И даже это нам не включили. В настоящее время предприятие приобретает ГСМ и дизтопливо по цене 43,57 рубля без НДС за литр и бензин по цене 37,86 рубля. Вот сейчас мы готовимся провести аукцион, чтобы с 31 декабря не остаться без ГСМ. У нас пришли коммерческие предложения на дизельное топливо по 49 рублей и на бензин по 44 рубля без НДС. А нам стоимость дизтоплива включили в тариф по 40 рублей. И когда я спросила в управлении, где взять такое топливо, мне сказали: "Заправляйтесь на заправке". У нас каждый день на маршруты выходит в среднем 50-55 автобусов, и как вы представляете выстроить их все на заправке?» – сообщили автоколонне.

В настоящий момент предприятие работает по утвержденному на 2018 год тарифу в 30 рублей. Выпадающие доходы ввиду того, что проезд стоит 23 рубля, автоколонне возмещает городской бюджет.

Предполагается, что после утверждения тарифа билет в муниципальных автобусах будет традиционно стоить столько же, сколько в частных, – 25 рублей. Остальную сумму также возместит городской кошелек.

Между тем тарифы на 33 и 25 рублей еще не утверждены окончательно. Ознакомиться с проектом можно на сайте управления госрегулирования цен и тарифов. А физические и юридические лица, имеющие специальную аккредитацию, усмотревшие в проекте коррупциогенные факторы, могут подготовить свои предложения о способах их устранения.

Экспертные заключения (при проведении независимой антикоррупционной экспертизы) в управлении принимаются с 10 по 14 декабря по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 206. Контактный телефон: (4162)20-18-37.

Ожидается, что документ с указанными тарифами будет подписан в пятницу, 14 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, в январе 2018 года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожал на 1 рубль – с 22 до 23 рублей.