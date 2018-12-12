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сегодня, 13:30 49

С нового года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожает

С нового года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожает
Фото: архив Амур.инфо

Амурское управление госрегулирования цен и тарифов опубликовало проект приказа о повышении с 1 января 2019 года тарифов на перевозку пассажиров и багажа в муниципальном и частном транспорте. Для Благовещенска устанавливается себестоимость одной поездки для муниципальных перевозчиков – 33 рубля, для частных – 25 рублей. Фактически для населения стоимость проезда в автобусах может повыситься до 25 рублей.

Экономически обоснованные тарифы на проезд ведомству предоставляют сами перевозчики. Сумма, которую они указывают, складывается из различных расходов: на оплату труда, страховых взносов, на ГСМ, ремонт и техобслуживание, на общие эксплуатационные расходы и прочее. После чего регулятор устанавливает тариф.

С нового года предлагается для муниципального предприятия «Автоколонна 1275» установить тариф на перевозку пассажиров и багажа в размере 33 рублей, а другим перевозчикам – 25 рублей.

При этом муниципальное предприятие, подавая свои расчеты в управление госрегулирования цен и тарифов еще в августе текущего года, просило установить тариф в размере 40 рублей. В автоколонне подсчитали, что именно такая сумма является экономически обоснованной.

«Мы эти расчеты предоставляем еще до 24 августа. И тогда я просчитывала и мониторила, еще когда не было резкого роста цен, у нас получилось – 42,42 рубля на дизтопливо. И даже это нам не включили. В настоящее время предприятие приобретает ГСМ и дизтопливо по цене 43,57 рубля без НДС за литр и бензин по цене 37,86 рубля. Вот сейчас мы готовимся провести аукцион, чтобы с 31 декабря не остаться без ГСМ. У нас пришли коммерческие предложения на дизельное топливо по 49 рублей и на бензин по 44 рубля без НДС. А нам стоимость дизтоплива включили в тариф по 40 рублей. И когда я спросила в управлении, где взять такое топливо, мне сказали: "Заправляйтесь на заправке". У нас каждый день на маршруты выходит в среднем 50-55 автобусов, и как вы представляете выстроить их все на заправке?» – сообщили автоколонне.

В настоящий момент предприятие работает по утвержденному на 2018 год тарифу в 30 рублей. Выпадающие доходы ввиду того, что проезд стоит 23 рубля, автоколонне возмещает городской бюджет.

Предполагается, что после утверждения тарифа билет в муниципальных автобусах будет традиционно стоить столько же, сколько в частных, – 25 рублей. Остальную сумму также возместит городской кошелек.

Между тем тарифы на 33 и 25 рублей еще не утверждены окончательно. Ознакомиться с проектом можно на сайте управления госрегулирования цен и тарифов. А физические и юридические лица, имеющие специальную аккредитацию, усмотревшие в проекте коррупциогенные факторы, могут подготовить свои предложения о способах их устранения.

Экспертные заключения (при проведении независимой антикоррупционной экспертизы) в управлении принимаются с 10 по 14 декабря по адресу: Благовещенск, улица Зейская, 206. Контактный телефон: (4162)20-18-37.

Ожидается, что документ с указанными тарифами будет подписан в пятницу, 14 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, в январе 2018 года проезд в общественном транспорте Благовещенска подорожал на 1 рубль – с 22 до 23 рублей.

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#транспорт #финансы

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Комментарии
Показать все (49) Обсудить на форуме
  • Разиня

    Разиня
    4 часа назад

    40 рублей с человечека хотит драть Лариса Шулегина.? А ничё у неё не слипнется?

    Может вообещ лавочку под назваением 1275 прикрыть и выпустить одних частников? Думаю желающе на муниципальные маршруты по 25руб/человек найдутся.

    а если найдутся - то с чего бюджету ещё колонне возмещать разницу? ради чего?а?

    сидит экономистка Лариса Шулегина, блин ... по 40... клоунша ... по 40 рублей можно 3м кооперироватся и на Яндекс-такси гонять ... чума ...

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Предсказуемо!

    Стабильно, по-путински...

  • GnOmE

    GnOmE
    4 часа назад

    даже писать ничего не хочу. хотя написал

  • meneJer

    meneJer
    4 часа назад

    видать сейчас просто в карман падает не столько, сколько хотелось бы...

    Ввиду последних событий после НГ ей и при 33 рублях ничего не будет падать в карман...(царю спасибо за ндс,а его правой руке за топливо)

    а вот когда по 40 будут платить, тогда жизнь может быть и забьет ключОм...

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    4 часа назад

    Верните троллейбусы.............

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    3.2 (мат)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Немного арифметики

    Семья из 4х человек, дети школьники обра родителя заняты на работе.. 4 туда +4 обратно, десять раз в неделю в среднем ( к бабушке или на секцию) итого ((8х23)х10)=1840 рублей и на четыре недели итого 7360 рублей в месяц только на автобус.. в год это 88 320 рублей.. теперь тоже самое при подорожании до 25 рублей.. это чуть менее 10%.. А сколкьо у нас заявленная ЦБ инфляция?... Вместо 88 000 рублей семья будет тратить (только на проезд) 96 000.. А зарплаты тоже выросли, кстати? А что стало с продуктами питания в которых так же заложены транспортные издержки? А индексация еогда происходит?.. А ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Прочитав "очень много буковок" ,

    выяснилось, что проезд в автобусе

    будет стоить 25 руб.

    И зачем для этого писать столько много букв?

  • Правдист

    Правдист
    3 часа назад

    А народ все терпит и терпит. Над нами издеваются просто до беспредела.

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Охренеть

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Всех пешеходов на велосипеды и пусть автоколонна вообще обанкротится

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Семье из трёх человек выгоднее на такси ездить. Точнее одинаково по затратам, но комфортнее.

    25 х 3 = 75 руб.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Задача - обанкротить автоколонну и ПРОДАТЬ её как неэффективное тому кто будет сидеть на ренте!.. По этой же схеме убивали тролейбусы! Граждане ГОНИТЕ НАХРЕН ЭТУ КОДЛУ!

  • Позитив14

    Позитив14
    3 часа назад

    Если по городу будет 25, то сколько будет в Чигири. По-моему этот маршрут не компенсируется. Т.е. если сейчас тратишь 70 руб, то с 1 января 100 руб.в день? А если на двух автобусах(((

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Призыв к мятежу может быть оценен органами безопасности неадекватно.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    Ну, если посмотреть, кто рядом с мэром всегда на фото во время выезда по дорогам тов. Вишневский - человек, у которого частный автобусный бизнес... так понятно, что Автоколонне аминь

  • sergey290684

    sergey290684
    3 часа назад

    Сначала зарплату повысьте,а потом уже проезд повышайте

  • Тундра

    Тундра
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Задача - обанкротить автоколонну и ПРОДАТЬ её как неэффективное тому кто будет сидеть на ренте!.. По этой же схеме убивали тролейбусы! Граждане ГОНИТЕ НАХРЕН ЭТУ КОДЛУ!



    Вот зачем писать ерунду. Я тоже переживала, когда троллейбусы ушли, а сейчас понимаю, что если в 80-х, когда они появились, огромная туча народа числом под сотню человек ждала их на остановке микрорайона, автобусы-гармошки ездили битком набитые, а сейчас все в своем транспорте и никому этот пустой караван-сарай на улицах города не нужен. Едет, полдороги занимает, все тормозят, пробки. Оно надо?

    Повышение на 2 рубля нормально. Естественный процесс. Я думала больше будет, цена на ГСМ скакнула. Больше будем ходить пешком - здоровее будем, на таблетках сэкономим.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Рыба гниёт с головы...

  • добренький

    добренький
    3 часа назад

    Охринели ..........

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Тундра

    Вот зачем писать ерунду. Я тоже переживала, когда троллейбусы ушли, а сейчас понимаю, что если в 80-х, когда они появились, огромная туча народа числом под сотню человек ждала их на остановке микрорайона, автобусы-гармошки ездили битком набитые, а сейчас все в своем транспорте и никому этот пустой караван-сарай на улицах города не нужен. Едет, полдороги занимает, все тормозят, пробки. Оно надо?



    Вот ты "тундра"!

    Углеводородное топливо в России только дорожать будет, плюс сюда загрязнение окружающей среды!

    А при том переизбытке э/энергии в Амурке тралики были бы, ой как, рентабельны.

    Надо только мозги приложить в нужной точке!

    Есть куча примеров по стране, где тралики выгодно эксплуатируются.

    И только в Благе, при "грамотных" руководителях они стали нерентабельны!



    Повышение на 2 рубля нормально. Естественный процесс. Я думала больше будет, цена на ГСМ скакнула. Больше будем ходить пешком - здоровее будем, на таблетках сэкономим.



    Вот тут соглашусь. )

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Тундра
    Сергей Труш

    Задача - обанкротить автоколонну и ПРОДАТЬ её как неэффективное тому кто будет сидеть на ренте!.. По этой же схеме убивали тролейбусы! Граждане ГОНИТЕ НАХРЕН ЭТУ КОДЛУ!



    Вот зачем писать ерунду. Я тоже переживала, когда троллейбусы ушли, а сейчас понимаю, что если в 80-х, когда они появились, огромная туча народа числом под сотню человек ждала их на остановке микрорайона, автобусы-гармошки ездили битком набитые, а сейчас все в своем транспорте и никому этот пустой караван-сарай на улицах города не нужен. Едет, полдороги занимает, все тормозят, пробки. Оно надо?

    Повышение на 2 рубля нормально. Естественный процесс. Я думала больше будет, цена на ГСМ скакнула. Больше будем ходить пешком - здоровее будем, на таблетках сэкономим.


    Хренасе..

    Ходить пешком с одного дальнего конца города в другой, особливо когда морозец стуканёт...

    Ходили то сами?

    А вы сходите, поделитесь впечатлениями.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Тундра
    Сергей Труш

    Задача - обанкротить автоколонну и ПРОДАТЬ её как неэффективное тому кто будет сидеть на ренте!.. По этой же схеме убивали тролейбусы! Граждане ГОНИТЕ НАХРЕН ЭТУ КОДЛУ!



    Вот зачем писать ерунду. Я тоже переживала, когда троллейбусы ушли, а сейчас понимаю, что если в 80-х, когда они появились, огромная туча народа числом под сотню человек ждала их на остановке микрорайона, автобусы-гармошки ездили битком набитые, а сейчас все в своем транспорте и никому этот пустой караван-сарай на улицах города не нужен. Едет, полдороги занимает, все тормозят, пробки. Оно надо?

    Повышение на 2 рубля нормально. Естественный процесс. Я думала больше будет, цена на ГСМ скакнула. Больше будем ходить пешком - здоровее будем, на таблетках сэкономим.


    Ничего вы не станете здоровее! Я сам продал машину около 2 лет назад, грёбаная ипотека вынудила, зря взял, сам виноват, но с того времени очень много хожу пешком и по работе и вообще и ни хрена здоровье не добавилась, а автобусы у нас крайне неудобно и узкие не для русских людей честно очень и ходят они как-то непонятно всё это хрень собачья граждане должны жить достойно а не продавать свой транспорт чтобы закрывать долги При этом они работают в том числе я и платят налоги и всё на свете а не бездельничают. Чёрт знает как в этом государстве можно жить вообще, какое-то выживание каждый день.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Тундра

    Сергей Труш

    Задача - обанкротить автоколонну и ПРОДАТЬ её как неэффективное тому кто будет сидеть на ренте!.. По этой же схеме убивали тролейбусы! Граждане ГОНИТЕ НАХРЕН ЭТУ КОДЛУ!



    Вот зачем писать ерунду. Я тоже переживала, когда троллейбусы ушли, а сейчас понимаю, что если в 80-х, когда они появились, огромная туча народа числом под сотню человек ждала их на остановке микрорайона, автобусы-гармошки ездили битком набитые, а сейчас все в своем транспорте и никому этот пустой караван-сарай на улицах города не нужен. Едет, полдороги занимает, все тормозят, пробки. Оно надо?

    Повышение на 2 рубля нормально. Естественный процесс. Я думала больше будет, цена на ГСМ скакнула. Больше будем ходить пешком - здоровее будем, на таблетках сэкономим.



    Вы зачем ерунду пишите? Какие 100 человек? Какие ПРОБКИ? Какие полдороги? Какова плотность движения на дорогах была и какова средняя скорость? Вы вкурсе, что даже если 100 челвоек в автобусче это СИЛЬНО компактнее и БЫСТРЕЕ чем 100 человек на ста машинах?

    Вы вникали вообще в то, ЧТО ТАКОЕ движенеи общественного транспорта? Какой естественный процесс? В чём естество ЭТОГО процесса, и почему этого не происходило в СССР? Почему поднята цена на ГСМ и ПОЧЕМУ этов ообще происходит, если страна обладает собственным ресурсом?

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    учитывая наличие двух ГЭС троллейбус должен быть вообще рублей по 5 за проезд. Идиотам во власти этого не понять.Всё кончить. Поставить УРОДСКИЕ китайские ДЖУНГТУНГБУСЫ и ура

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Товарищ Кацучитывая наличие двух ГЭС троллейбус должен быть вообще рублей по 5 за проезд. Идиотам во власти этого не понять.Всё кончить. Поставить УРОДСКИЕ китайские ДЖУНГТУНГБУСЫ и ура


    Смутное, тяжёлое для большинства людей время.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Увеличение объёма потребления электричества как путём внедрения энергоёмких технологий, так и путём увеличения числа потребителей приводит к СНИЖЕНИЮ стоимости килловата!.. ТОЛЬКО ТАК, а не иначе можно снижать стоимость электричества.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    2 часа назад

    У вас страну украли,а вы автобус , автобус)))

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    2 часа назад

    Сергей ТрушУвеличение объёма потребления электричества как путём внедрения энергоёмких технологий, так и путём увеличения числа потребителей приводит к СНИЖЕНИЮ стоимости килловата!.. ТОЛЬКО ТАК, а не иначе можно снижать стоимость электричества.


    Аксиома. Только почему всё происходит наоборот, всё сокращают, убирают, как не эффективное?!

  • Пришлый

    Пришлый
    2 часа назад

    Товарищ Кац

    учитывая наличие двух ГЭС троллейбус должен быть вообще рублей по 5 за проезд. Идиотам во власти этого не понять.Всё кончить. Поставить УРОДСКИЕ китайские ДЖУНГТУНГБУСЫ и ура



    ага, а будучи нефтяной страной цены на бензин должны быть на уровне 15 р.за литр. Только государству это не интересно, оно могло бы установить ограничение на экспорт всей продукции, которой необходимо прежде всего обеспечить собственный народ. У государства нет политики продовольственной, сырьевой, энергетической безопасности! все чем там озабочены - это продать все по хорошей цене за бугор, вызвав тем самым внутри страны дефицит, который толкает цены вверх.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Кстати, понятно стало, почему заммэра (который, правда, уже уехал), так активно в городе прокат велосипедов насаждал)) знал курилка, куда движимся

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Стараюсь ходить пешком. Но, блин, уходит много времени.

    А насчет автобусов - к частникам никаких претензий.

    А вот автоколонна... их автобусы практически не ходят

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Отдать все перевозки частникам, раз у них дешевле и быстрее получается.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Родился в СССР

    Сергей Труш

    Увеличение объёма потребления электричества как путём внедрения энергоёмких технологий, так и путём увеличения числа потребителей приводит к СНИЖЕНИЮ стоимости килловата!.. ТОЛЬКО ТАК, а не иначе можно снижать стоимость электричества.



    Аксиома. Только почему всё происходит наоборот, всё сокращают, убирают, как не эффективное?!


    А они не в состояни ответить на эти просты е вопросы как показывает практика. Начинают ёрничать, хмыкать, тупить всячески но ответить НЕ ХОТЯТ. На сессиях заксобраняи я вижу лишь штакетник с правом нажать на кнопку.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    nerro

    Отдать все перевозки частникам, раз у них дешевле и быстрее получается.



    У них НЕ быстрее, НЕ безопаснее, и НЕ эффективнее.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    nerro

    Отдать все перевозки частникам, раз у них дешевле и быстрее получается.



    У них НЕ быстрее, НЕ безопаснее, и НЕ эффективнее.



    У них автобусы ездют!



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    итак.. для туго соображающих. В среднем пассажир проезжает 5-8 остановок, чтобы добраться до пункта назначения. Однако маршруты пытаются протянуть по максимальному трафику, отчего весь маршрут имеет участки, дублирующих линий. Что понуждает частника давить на газ, чтобы успеть собрать пассажира. Это снижает безопасность перевозок, ведёт к образованию заторов, повышает риск ДТП. Частник приобретает автобус в лизинг или кредит, это понуждает его повышать цену перевозок муниципальный транспорт пускают по "ущербным" маршрутам с низким трафиком намеренно делая предприятие убыточным для того, чтыорб приобресчти недвижимость в собственность и сдавать в аренду не участвуя в опредлении потребностей граждан.

    Судя по комментариям, эта прописная истина далеко не многим ясна.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Муниципальные предлприятия имеют возможность перекредитовывыатсья друг у друга, чем обеспечить копеечный кредит на приобритение автобусов, мупы в состоянии обеспечить социальные гарантии гражданам, однако паразиты во власти НАМЕРЕННО уничтожэают МУПы, а всякого рода глупые сограждане распивают оды частнику утверждая, что он, дескать, рачительный и заботливый хозяин.. Однако как показывает практика, лишь малый бизнес разделяет условия жизни работников.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    итак.. для туго соображающих. В среднем пассажир проезжает 5-8 остановок, чтобы добраться до пункта назначения. Однако маршруты пытаются протянуть по максимальному трафику, отчего весь маршрут имеет участки, дублирующих линий. Что понуждает частника давить на газ, чтобы успеть собрать пассажира. Это снижает безопасность перевозок, ведёт к образованию заторов, повышает риск ДТП. Частник приобретает автобус в лизинг или кредит, это понуждает его повышать цену перевозок муниципальный транспорт пускают по "ущербным" маршрутам с низким трафиком намеренно делая предприятие убыточным для того, чтыорб приобресчти недвижимость в собственность и сдавать в аренду не участвуя в опредлении потребностей граждан.

    Судя по комментариям, эта прописная истина далеко не многим ясна.



    Частники возят. Твой МУП (Автоколонна) нет.



    2К и 2В я вижу от силы раз в месяц, а уж к приезду поездов их вообще никогда нет.



    Вот и все твои словоблудия.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Для упоротых, престарелых Андрюшей напомню: ради УНИЧТОЖЕНИЯ троллейбусного депо им ОТРЕЗАЛИ доступ к высокому трафику перекрыв линии, чем В ЧЕТВЕРО урезали пассажиропоток, а так же не дав развивать городские маршруты.

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Иди ты нахрен Труш ... я последний раз муниципальный на остановке прождала столько, что чуть жопа не отвалилась от мороза.

    И мне пофиг кто там и чё там перекредитовывается и какие льготы им там дают. Зато хотелки свои раскрывают - по 40 рублей... компенсируйте ...

    чё ради им компенсировать..... борзота...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Товарищ Кац

    учитывая наличие двух ГЭС



    Трёх, Карл! ©

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Сергей ТрушНемного арифметики

    Семья из 4х человек, дети школьники обра родителя заняты на работе.. 4 туда +4 обратно, десять раз в неделю в среднем ( к бабушке или на секцию) итого ((8х23)х10)=1840 рублей и на четыре недели итого 7360 рублей в месяц только на автобус.. в год это 88 320 рублей.. теперь тоже самое при подорожании до 25 рублей.. это чуть менее 10%.. А сколкьо у нас заявленная ЦБ инфляция?... Вместо 88 000 рублей семья будет тратить (только на проезд) 96 000.. А зарплаты тоже выросли, кстати? А что стало с продуктами питания в которых так же заложены транспортные издержки? А индексация еогда происходит?.. А ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?


    Что происходит?А у Дмитрия Анатольевича М.спроси!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Разиня

    Иди ты нахрен Труш ... я последний раз муниципальный на остановке прождала столько, что чуть жопа не отвалилась от мороза.

    И мне пофиг кто там и чё там перекредитовывается и какие льготы им там дают. Зато хотелки свои раскрывают - по 40 рублей... компенсируйте ...

    чё ради им компенсировать..... борзота...



    вопрсо ЧТО МЕШАЕТ увеличить количество транспорта и пересмотреть маршруты?.. В чём, мать его, разница: 58 штук ЧАСТИНЫХ маршрутных автобусов, купленных в кредит под 18-20% в год, или же те же самые 58 штук но МУНИЦИПАЛЬНЫХ маршрутов взятых на средства под 1%?!!

    Где голова ваша в ЭТО ВРЕМЯ?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Сергей Труш

    Разиня

    Иди ты нахрен Труш ... я последний раз муниципальный на остановке прождала столько, что чуть жопа не отвалилась от мороза.

    И мне пофиг кто там и чё там перекредитовывается и какие льготы им там дают. Зато хотелки свои раскрывают - по 40 рублей... компенсируйте ...

    чё ради им компенсировать..... борзота...



    вопрсо ЧТО МЕШАЕТ увеличить количество транспаорта и пересмотреть маршруты?.. В чём, мать его, разница: 58 мсаршрутов ЧАСТНЫХ, куплоенных в кредит под 18-20% в год, или же те же самые 58 МУНИЦИПАЛЬНЫХ маршрутов взятых на средства под 1%?!!

    Где голова ваша в ЭТО ВРЕМЯ?



    Читай внимательно. Речь не о голове, а об отмерзшей ж... филейной части.



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Разиня

    Иди ты нахрен Труш ... я последний раз муниципальный на остановке прождала столько, что чуть жопа не отвалилась от мороза.



    Это где и какой маршрут?

    У них максимум интервал 30 минут. Но эти ходят по расписанию, которое можно всегда узнать, позвонив в диспетчерскую.

    И то не на всех маршрутах.



    И мне пофиг кто там и чё там перекредитовывается и какие льготы им там дают. Зато хотелки свои раскрывают - по 40 рублей... компенсируйте ...

    чё ради им компенсировать..... борзота...



    А вот тут согласен!

  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    Сергей Труш

    Разиня

    Иди ты нахрен Труш ... я последний раз муниципальный на остановке прождала столько, что чуть жопа не отвалилась от мороза.

    И мне пофиг кто там и чё там перекредитовывается и какие льготы им там дают. Зато хотелки свои раскрывают - по 40 рублей... компенсируйте ...

    чё ради им компенсировать..... борзота...



    вопрсо ЧТО МЕШАЕТ увеличить количество транспаорта и пересмотреть маршруты?.. В чём, мать его, разница: 58 мсаршрутов ЧАСТНЫХ, куплоенных в кредит под 18-20% в год, или же те же самые 58 МУНИЦИПАЛЬНЫХ маршрутов взятых на средства под 1%?!!

    Где голова ваша в ЭТО ВРЕМЯ?



    я не знаю чё там кому мешает.

    мне вообще пофиг кому там чё в белом или зелёном доме мешает. мне надо из точки А в точку Б и чтоб ни одна сука не заикалась о 40 рублях за билет.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Сергей Труш

    вопрсо ЧТО МЕШАЕТ увеличить количество транспорта и пересмотреть маршруты?.. В чём, мать его, разница: 58 штук ЧАСТИНЫХ маршрутных автобусов, купленных в кредит под 18-20% в год, или же те же самые 58 штук но МУНИЦИПАЛЬНЫХ маршрутов взятых на средства под 1%?!!

    Где голова ваша в ЭТО ВРЕМЯ?



    Их голова в это время просматривает денежный ручеёк, струящийся в собственный карман!

    Кстати, кому досталось имущество и территория Троллейбусного управления?

  • V.M.

    V.M.
    56 минут назад

    В Беларуси нет частных автобусов - "микриков", все подчиняются

    городскому автопарку. Удобные, просторные, вежливые водители,

    Стоимость проезда - 50 коп, на наши - 16 руб.

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