Военные снайперы из Приамурья пройдут курс выживания

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и ЕАО пройдут курс выживания в условиях низких температур. Установившиеся морозы – от 25 до 33 градусов – позволяют качественно организовать занятия без опасности обморожения военнослужащих.

Для занятий используются штатные средства комплекта современной экипировки «Ратник». Курс будет включать в себя вопросы организации ночлега, сооружения укрытий от сильных морозов с использованием подручных средств, приготовления пищи и другие. При отработке занятий повышенное внимание уделят маскировке от современных средств радиотепловой разведки, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

Снайперы пройдут обучение в течение недели. В завершение военнослужащие будут проверены двусторонними тренировками с разведчиками. Каждый снайпер проведет на открытом пространстве не менее суток с выполнением конкретной задачи. Разведчики будут вести поиск снайперских пар, используя беспилотную авиацию, оснащенную тепловизионными камерами.