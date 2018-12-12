Лолита возмутилась роликом, призывающим жертвовать деньги малоимущим

Лолита резко отреагировала на ролик фонда «Нужна помощь», запускающий акцию #рубльвдень. Акция предполагает, что желающие оформят регулярные небольшие пожертвования (например, рубль в день) организациям, которые помогают людям из незащищенных слоев (старикам, сиротам).

11 декабря фонд объявил, что за день было собрано таким образом более миллиона рублей.

Лолита по этому поводу возмутилась: «А за что я налоги плачу?» Чтобы потом собирать по рублю? Или, быть может, мне не платить?» Она предположила, что если каждый чиновник отдаст по яхте, может, тогда на столах в домах престарелых будет черная икра.

Лолита также заявила, что призывы сбора денег неимущим неприличны. Она считает, что ей пришлось подбирать слова, чтобы выразить возмущение этой темой, сообщает VistaNews.ru.

Пользователи Сети, в основном, тоже поддерживают артистку: «Вы ооооочень правы», «Согласен на все 100!», «Лолита, восхищаюсь вами», «Стыдно за эту акцию и ее организаторов. Сначала пенсионный возраст повышают, потом по рублю сбрасываться надо...», «Согласна! Рабочее население платит 13% налогов, и это не 1 рубль!!! А тут давайте 15 % людей скинуться))) какая то неправильная математика!!!».