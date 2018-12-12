Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

Лолита возмутилась роликом, призывающим жертвовать деньги малоимущим

Лолита возмутилась роликом, призывающим жертвовать деньги малоимущим
Фото: амур.инфо

Лолита резко отреагировала на ролик фонда «Нужна помощь», запускающий акцию #рубльвдень. Акция предполагает, что желающие оформят регулярные небольшие пожертвования (например, рубль в день) организациям, которые помогают людям из незащищенных слоев (старикам, сиротам).

11 декабря фонд объявил, что за день было собрано таким образом более миллиона рублей.

Лолита по этому поводу возмутилась: «А за что я налоги плачу?» Чтобы потом собирать по рублю? Или, быть может, мне не платить?» Она предположила, что если каждый чиновник отдаст по яхте, может, тогда на столах в домах престарелых будет черная икра.

Лолита также заявила, что призывы сбора денег неимущим неприличны. Она считает, что ей пришлось подбирать слова, чтобы выразить возмущение этой темой, сообщает VistaNews.ru.

Пользователи Сети, в основном, тоже поддерживают артистку: «Вы ооооочень правы», «Согласен на все 100!», «Лолита, восхищаюсь вами», «Стыдно за эту акцию и ее организаторов. Сначала пенсионный возраст повышают, потом по рублю сбрасываться надо...», «Согласна! Рабочее население платит 13% налогов, и это не 1 рубль!!! А тут давайте 15 % людей скинуться))) какая то неправильная математика!!!».

Просмотров всего: 18

#жизнь #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Девушка уронила кольцо в унитаз и вернула его через 9 лет
В России и мире 11

В Новый год развлекать телезрителей будут Бузова и Петросян
Общество 52

Премию в 200 тысяч за лучший проект «Золотой мили» выиграли москвичи (фото)
В России и мире

Сын Плющенко извинился за второе место в соревнованиях
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь