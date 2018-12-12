На реконструкцию бассейна в Белогорье выделено 9,6 миллиона рублей

13 декабря начнутся ремонтные работы в бассейне Амурской областной спортивной школы в селе Белогорье. На первом этапе строители произведут замену малой кровли. Работы планируется завершить до 25 декабря, при этом бассейн будет открыт для посетителей.

В феврале 2019 года будут заменены окна в игровом зале, а в марте начнутся масштабные работы по замене плитки в чаше бассейна и на обводных дорожках. Также бассейн получит современное светодиодное освещение. Полностью реконструкцию планируется завершить 31 мая, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Как отмечается, на реконструкцию бассейна выделено 9,6 миллиона рублей – это средства из резервного фонда правительства РФ.

«Ежегодно оздоровительный спортивный комплекс "Белогорье" посещают 18 тысяч человек. Силами коллектива мы готовили бассейн к каждому сезону, но на более масштабные работы средств не хватало. Сейчас мы получили возможность произвести ремонт и обновление спортсооружения, чтобы оно отвечало современным требованиям», – прокомментировал директор Амурской областной спортивной школы Сергей Кочегаров.