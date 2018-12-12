«Жемчужная река» утверждает, что долги перед «ИрАэро» возникли по вине российской компании

В сообщениях подчеркивается, что задолженность по платежам возникла по вине российской компании, а не китайской. В китайских СМИ упоминают фирму Travel Designers, которая отправляет российских туристов на Хайнань.

Между тем Восточно-Сибирская транспортная прокуратура внесла представление авиакомпании «ИрАэро» из-за длительных задержек рейсов, сообщает «Коммерсант». По словам представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, было установлено, что перевозчик не выполнял обязанности по вывозу пассажиров в установленный срок. «Это пока первичная мера, дальше будем разбираться, почему все так получилось»,— добавил он.

Как пояснил представитель Генпрокуратуры, возникли проблемы между туроператором и авиакомпанией. «Где-то между ними не прошли какие-то взаимозачеты, но если между двумя юрлицами возникают проблемы, то они должны решаться в суде, а не за счет пассажиров. А здесь получилось именно так»,– пояснил господин Куренной.

Уже поставлен вопрос об административной ответственности перевозчика по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиакомпания «ИрАэро» объявила об остановке полетов на Китай в связи с долгами туроператора «Жемчужная река». Вследствие этого на курортах Санья остались российские туристы, которые не смогли вовремя вылететь на родину. Среди них было около 160 амурчан. Они вернулись домой во вторник, 11 декабря.